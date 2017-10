Τον "σκίσαμε" τον Λεμπρόν πατριώτη...

Ολα τα είχε το παιχνίδι των Καβαλίερς με τους Σέλτικς τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Εκτός όμως από το φρικιαστικό τραυματισμό του Χεϊγουόρντ και το αντάμωμα του Λεμπρόν με τον Ιρβινγκ, υπήρξαν και άλλα περιστατικά που απασχόλησαν κοινό και social media.

Μα να σκιστεί, σχεδόν στα δύο, η φανέλα του Τζέιμς; Γίνονται αυτά κυρία Nike?

Γίνονται και παραγίνονται. Το 23 του Λεμπρόν λοιπόν σκίστηκε στα δύο μετά από ένα τράβηγμα αντιπάλου με το σκηνικό και τη σχετική φωτογραφία να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

First game of Nike’s NBA jersey deal, Nike’s biggest spokesperson is playing in a ripped jersey. pic.twitter.com/q3Te171IO2