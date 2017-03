Τραυματίστηκε ο Αντετοκούνμπο!

Σε κακή μέρα ο Έλληνας άσος που εκτός από άστοχος είχε και μία άτυχη στιγμή πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Συγκεκριμένα ο Giannis πήγε να σταματήσει τον Green 5:48 πριν το τέλος, όμως πάτησε άτσαλα τον αριστερό του αστράγαλο, με αποτέλεσμα να βγει εκτός παρκέ μέχρι το τέλος.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό η σοβαρότητα του τραυματισμού, αν και δεν φαίνεται να έχει κάτι πολύ ανησυχητικό. Οι Bucks, πάντως, έχασαν με 117-92 το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα ο James Harden με triple double οδήγησε τους Rockets σε μία ακόμα νίκη, ενώ οι Grizzlies νίκησαν τους Spurs, με τον LaMarcus Aldridge να αγωνίζεται κανονικά.

Kings - Thunder 94-110

Blazers - Hawks 113-97

Wizards - Hornets 78-108

Jazz - Bulls 86-95

Spurs - Grizzlies 96-104

Rockets - Nuggets 109-105

Bucks - Warriors 92-117

Draymond Green gets his lay-up tossed by Giannis!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/RKWwUhX3tz