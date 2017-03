Βιάστηκε να πανηγυρίσει και την "πάτησε" ο Μπαρμπόσα

Οι Φοίνιξ Σανς υποδέχτηκαν την παρέα του Κέμπα Γουόλκερ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν σχετικά εύκολα με 120-103. Η διαφορά "χτίστηκε" κυρίως στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου ο παλιός γνώριμος από την πρώτη του θητεία στους Σανς, Λεάντρο Μπαρμπόσα, είπε να μας δείξει την μεγάλη αυτοπεποίθηση που έχει.

Ενώ οι Σανς ήταν στην επίθεση, ο Βραζιλιάνος πήρε την μπάλα στην γωνία και έδωσε την πάσα στον Τζάρεντ Ντάντλει που αφύλαχτος εκτέλεσε για τρίποντο. Ο βετεράνος γκαρντ μετά την πάσα του βιάστηκε κυριολεκτικά να πανηγυρίσει μη υπολογίζοντας σε ενδεχόμενη αστοχία του συμπαίκτη του, χαρίζοντας μας έναν... άκυρο τελείως πανηγυρισμό.

Just want to be as confident as Leandro Barbosa someday pic.twitter.com/6o9BY9kEWn