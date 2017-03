VIDEO: Μερικά δεύτερα με τον Νοβίτσκι έφεραν... λυγμούς!

Ενα ζευγάρι Κινέζων έκανε το μεγάλο ταξίδι από την Κίνα μέχρι το Ντάλας μ' έναν και αποκλειστικό σκοπό. Να φωτογραφηθούν με το πρότυπο και αγαπημένο παίκτης τους, τον Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο Γερμανός σταρ, πάντα κοντά στους οπαδούς, δεν τους χάλασε το χατήρι, αυτό δα έλειπε. Φωτογραφήθηκε λοιπόν με το εν λόγω ζευγάρι και μετά άρχισαν τα...δράματα.

Ο άνδρας δεν μπορούσε να πιστέψει με τίποτα ότι είχε μόλις βγάλει φωτογραφία με τον Νοβίτσκι και ξέσπασε σε λυγμούς χαράς. "Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου" ...τίποτα ο Κινέζος!

Only highlight video you need to see tonight. Couple flies from China to see #DirkNowitzki and he brings them to tears #DALvsBKN pic.twitter.com/0ZRcleP1ye