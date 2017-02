Βόμβα με DeMarcus Cousins οι Pelicans

Μπορεί το All Star Game να έχει επισκιάσει τα πάντα στο μαγικό κόσμο του NBA, όμως η είδηση που διέρρευσε και θέλει τον Cousins στους Pelicans, τρέλανε ακόμα και τους παίκτες της λίγκας.

Σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα, η ομάδα από την Νέα Ορλεάνη θα δώσει ως αντάλλαγμα τους Buddy Hield, Tyreke Evans και Langston Galloway, όπως και την πρώτη και δεύτερη επιλογή τους στο φετινό draft στους Kings για τον... οξύθυμο σέντερ!

Το deal μοιάζει... εξωφρενικό, όμως η αλήθεια είναι πως με έναν ακόμα σούπερ σταρ, οι Pelicans μπορούν να μετατραπούν τα επόμενα χρόνια σε διεκδικητές του τίτλου.

New Orleans made a huge upgrade..



Sac set themselves up to rebuild, and start new.



3 year timeline to see who wins