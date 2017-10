Υπάρχει ομάδα που να θέλει τον Χεζόνια;

Πήγε στο ΝΒΑ με πολλά (ανεπλήρωτα) όνειρα, πιστεύοντας πως η Μπαρτσελόνα και γενικότερα η Ευρώπη δεν τον χωρούν. Να όμως που 2,5 χρόνια μετά ο 23χρονος Κροάτης φόργουορντ βρίσκεται στο... απόλυτο μηδέν. Τόσο που οι Μάτζικ, η ομάδα που τον πίστεψε και τον έκανε ντραφτ-πικ στο Νο5, ψάχνουν τρόπο ν' απαλλαχθούν από την παρουσία του.

Η διορία που έχει το Ορλάντο ν' ανανεώσει το ρούκι συμβόλαιό του, ένα 5 εκατομμυρίων δολαρίων, εκπνέει στο τέλος της 31ης Οκτωβρίου και όλα είναι ανοικτά.

Οι... ευρωπαίοι Κινγκς των κουμανταδόρων Στογιάκοβιτς-Ντίβατς φαίνεται πως μπήκαν στο παιχνίδι της απόκτησής τους προσφέροντας τον Μαλάκι Ρίτσαρντσον και το πικ στο ντραφτ του 2018.

Το έγραψε και Αμερικάνος δημοσιογράφος στο twitter:

Sources: Orlando has explored the trade market on Mario Hezonja. The Magic must decide on his fourth-year $5.2 million team option by today.