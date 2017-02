ΥΠΟΚΛΙΣΗ: Ο Ροναλντίνιο ζήτησε την φανέλα του Αντετοκούνμπο!

Είναι πλέον επίσημο. Ο Ροναλντίνιο είναι από τους μεγαλύτερους φαν του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μετά τις φωτογραφίες των δυο τους στα πλαίσια του Σαββατοκύριακου του All Star Game στη Νέα Ορλεάνη, ο Βραζιλιάνος προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω.

Ζήτησε από τον "Greek Freak" να του δώσει τη φανέλα του την ώρα που βρισκόταν στο παρκέ σε αντάλλαγμα μια φανέλα της Μπαρτσελόνα η οποία είχε τυπωμένο στην πλάτη το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον αριθμό 34!

Ο Γιάννης φυσικά δεν αρνήθηκε αυτό που του ζήτησε ο "Ρόνι" και οι δυο τους πόζαραν με τις φανέλες που αντάλλαξαν.

Όταν υποκλίνονται τέτοιες προσωπικότητες του αθλητισμού στον Giannis, δεν χρειάζονται πολλά λόγια.

Απλά δείτε τις υπέροχες φωτογραφίες τους:

That time the legend @10Ronaldinho asks @Giannis_An34 to swap jerseys!! #Giannis pic.twitter.com/EFBZX8NGH4