ΔΙΚΑΙΩΣΗ: Ο Νίκος Γκάλης στο Hall of Fame

Αν και η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε στο παρελθόν, ήρθε η στιγμή που ο Νίκος Γκάλης θα βιώσει μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της ολόλαμπρης καριέρας του.

Το Σάββατο ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Νέισμιθ πως ο κορυφαίος Έλληνας όλων των εποχών συμπεριελήφθη στην κλάση του 2017 για το Hall of Fame του αμερικάνικου μπάσκετ και θα περάσει με τη βούλα στην ιστορία ως μια προσωπικότητα που άφησε το σημάδι της στο σπορ.

Known for his great scoring ability and as the greatest player in Greek history, we welcome @ARISBCgr legend Nick Galis. #17HoopClass