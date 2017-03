Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γίνεται ο σταρ της επόμενης μέρας...

Έχει όλο το πακέτο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ! Όλο το πακέτο για να "χτίσει" τη δική του καριέρα στο ΝΒΑ. Περισσότερο δε από τ' αγωνιστικά χαρακτηριστικά του (ταχύτητα, σουτ, ντρίμπλα κλπ) ξεχωρίζει για το τσαγανό. Τσαγανό όχι μόνο για να πετύχει, αλλά για να φτάνει κρίνει αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο.

Στο Όρεγκον πίνουν ήδη νερό στο όνομά του. Ιδίως μετά την Κυριακή. Διότι με δικό του σουτ, "βόμβα" από το τρίποντο, οι Ντακς προκρίθηκαν για δεύτερη σερί χρονιά στο Sweet Sixteen της March Madness, ελπίζοντας πως μπορούν να φτάσουν στο θρίαμβο του 1939 (κολεγιακός τίτλος), αρκεί σε πρώτη φάση ν' αποκλείσουν το Μίτσιγκαν και μετά ενδεχομένως το φαβορί Κάνσας.

Κανένας δισταγμός μετά την αλλαγή, σουτ από την κορυφή και πράσινος θρίαμβος για το 75-72 απέναντι στο Ρόουντ Άιλαντ που κυνήγησε την έκπληξη, αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ομογενή γκαρντ. Ο οποίος ήταν απολαυστικός στην καλύτερη βραδιά της μπασκετικής πορείας του (27 πόντοι με 9/10 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα). Έπονται κι άλλες τέτοιες. Να είστε σίγουροι.

