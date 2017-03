Ο πιο αηδιαστικός οπαδός είναι γεγονός!

Εκεί στην Arizona είναι γνωστοί για τις... τρέλες τους κατά τη διάρκεια αγώνων. Έχουν βάλει μέχρι και δυο μονόκερους να "φασόνται" στην κερκίδα για να τρελάνουν τους αντιπάλους τους.

Αυτή τη φορά πέρασαν σε άλλο... επίπεδο. Ένας οπαδός, γυμνός από τη μέση και πάνω, κρατούσε ένα βάζο μαγιονέζα και άρχισε να τρώει χορεύοντας! Στη συνέχεια πασάλειψε το σώμα του με μαγιονέζα την ώρα που αντίπαλος εκτελούσε βολές.

Λίγο αργότερα, ένας άλλος έσκασε μύτη ντυμένος... πρωτόγονος με ρόπαλο στο χέρι.

Mayo boy needs to get up out of here pic.twitter.com/f8Qd2KUupN