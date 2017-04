Πήραν ΜΕΓΑΛΗ ρεβάνς για την 60άρα με buzzer!

Το σουτ που έβαλε τα ξημερώματα του Σαββάτου η Μόργκαν Ουίλιαμ στον ημιτελικό του γυναικείου NCAA θα το θυμάται για χρόνια.

Οχι μόνο επειδή μ' αυτό το σουτ (στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης παρακαλώ) η ομάδα της, οι Μισισίπι Στέιτ Μπουλντόγκς νίκησε την Γιου Κονς με 66-64 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό αλλά και γιατί μ' αυτό το καλάθι ο αντίπαλος έχασε μετά από...αιώνες.

Το κολλέγιο του Γιουν Κονς έτρεχε ένα απίστευτο νικηφόρο σερί 111 αγώνων το οποίο έπεσε με buzzer. Το πιο τρελό από όλα; Πέρυσι οι δύο ομάδες έπαιξαν στον τελικό και το πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ συνέτριψε αυτό του Μισισίπι με 98-38!!!

Πιο γλυκιά ρεβάνς δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τα κορίτσια των Μπουλντόγκς.

Mississippi State stuns UConn at the buzzer! (via @espn) pic.twitter.com/NDmnCIi5oV