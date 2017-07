Τον ήθελε ο Ολυμπιακός, κατέληξε στην Κίνα!

Μετά από πέντε χρόνια στην Ρωσία ο Άαρον Τζάκσον όχι μόνο άφησε την ΤΣΣΚΑ αλλά πήρε και την απόφαση να εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή ήπειρο, με το νέο σταθμό στην καριέρα του να είναι η Κίνα.

Πολλοί ήταν οι σύλλογοι της Euroleague που ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, όμως η πρόταση που έφτασε στα χέρια του από τους Beijing Ducks ήταν απλά... ασυναγώνιστη.

Και αυτό γιατί η ομάδα της Κίνας του προσέφερε στο πιάτο το εκπληκτικό ποσό των 2.200.000 ευρώ για έναν μόλις χρόνο συνεργασίας, την ώρα που οι ευρωπαϊκές ομάδες που έφταναν να του δίνουν τόσα πολλά χρήματα ήταν για συμβόλαιο δύο ετών!

Σημειώνεται πως την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ, ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε 8.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4 ασίστ μέσο όρο σε 20.1 λεπτά συμμετοχής στην VTB League και 7.6 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ μέσο όρο σε 21.2 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague.

Transfer News: Beijing Ducks announced the signing of Aaron Jackson, a 2 year contract, he will replace Stephon Marbury #CBA @Sportando pic.twitter.com/JuquAhHnai