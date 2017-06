Οι Andetokounbros είναι ο Αλέξης Ζορμπάς της εποχής μας!

Μία υποψία την είχαμε τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Η υποψία αυτή σιγά-σιγά μετατρέπεται σε σιγουριά και σε χειροπιαστή πραγματικότητα. Το ελληνικό μπάσκετ έχει βρει το δικό του Αλέξη Ζορμπά, όχι μάλιστα σ' ένα πρόσωπο αλλά σε δύο. Και οσονούπω και σε τρίτο!

Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο (από κοντά και ο μικρός Κώστας) είναι ο Ζορμπάς του 21ου αιώνα. Ματιά καθαρή. Μεγάλο μέλημα όχι για τον προορισμό αλλά για το ταξίδι. Χορός όχι το κλασικό άσμα του Μίκη Θεοδωράκη αλλά το μπάσκετ, τα άλεϊ ουπ και τα καρφώματα. Και κοινό όχι ένα μικρό χωριό της Κρήτης όπως το κολοσσιαίο μυθιστόρημα και στην αριστουργηματική ταινία αλλά όλη η Ελλάδα.

Την Κυριακή στο ΟΑΚΑ σχεδόν 20.000 άνθρωποι μετάλαβαν από το κρασί της μέθεξης που πρόσφεραν οι Andetokounbros. Γέμισε παιδικά χαμόγελα το γήπεδο, ζωγράφισαν ο Γιάννης και ο Θανάσης (μαζί με τους εξαιρετικούς φίλους τους) στο καμβά της χαράς μας.

“Τι απόλαυση ήταν αυτή αφεντικό;” αναρωτιόταν ο Ζορμπάς στο βιβλίο. Το ίδιο αναρωτηθήκαμε και εμείς την Κυριακή. Τι απόλαυση να βλέπεις χαρούμενες παιδικές φάτσες γύρω σου! Τι απόλαυση να μαθαίνεις ότι το μικρό σου βαφτηστήρι ξεκίνησε από τη Νέα Σμύρνη για να βρεθεί στο Μαρούσι και τελικώς να περάσει τις δύο καλύτερες ώρες του μέσα στο καλοκαίρι; Τι απόλαυση να βλέπεις σχεδόν όλη την πρωταθλήτρια Ευρώπης ομάδα του 2005 να αγωνίζεται και πάλι μπροστά στα μάτια σου!

Ολοι έφυγαν από το ΟΑΚΑ με μία μεγάλη αγκαλιά. Από δώρα και από τεράστια ικανοποίηση που ο Γιάννης (αλλά και τα αδέλφια του) δεν ξεχνούν από που ξεκίνησαν και πόσο ιδρώτα έχυσαν για να τα καταφέρουν. Θα μπορούσαν άνετα να πίνουν τα κοκταίλς τους στη Μύκονο τα αδέρφια και να μην δίνουν δεκάρα για τους θαυμαστές τους καλοκαιριατικά. Τώρα πια έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν.

Δεν το κάνουν όμως! Προτιμούν μέσα στους ζεστούς μήνες του ελληνικού καλοκαιριού να γυρίζουν την Ελλάδα και να στέλνουν το δικό τους μήνυμα αυτοπεποίθησης και προσπάθειας. “Μπορείς, φίλε μου, να τα καταφέρεις!” φωνάζουν και δείχνουν διαρκώς με τις πράξεις τους. Γιατί είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας. Super heroes που μπορούμε να αγγίξουμε. Με αίμα, σάρκα και οστά. Οχι σαν τους άλλους τους ψεύτικους που υπάρχουν μονάχα στη φαντασία μας και στο χαρτί των παιδικών περιοδικών της νιότης μας.

Οι Andetokounbros είναι εδώ! Με τη στήριξη του STR8 και του Eurohoops.net. Γήινοι, άνθρωποι πραγματικοί, που πίνουν το μεδούλι της ζωής. Σαν τον Ζορμπά. Και χορεύουν το δικό τους ωραίο χορό πάνω στο παρκέ αλλά και στα όνειρα κάθε παιδιού που θέλει να τους μοιάσει. We are all bros!

Photo Credits: Nίκος Παλαιολόγος, SOOC IMAGES