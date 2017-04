Βλάνταν, βρες τον ΠΑΟΚ... εξωτερικού

Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται για τέταρτη φορά σε πέντε χρόνια στο ίδιο σημείο, με άλλα πρόσωπα, άλλη νοοτροπία, άλλο αέρα, αλλά την ίδια πίεση προς διαχείριση. Αυτό το "πρέπει" που αποτελεί το πιο μεγάλο αντίπαλο από την οποιαδήποτε ομάδα, αν δεν έχει τα καρύδια να το διαχειριστείς. Αν μιλούσαμε για εκτός Ελλάδος ματς, ο ΠΑΟΚ θα ήταν... φαβορί. Ο Αντώνης Τσακαλέας "διαβάζει" τις ασπρόμαυρες ισορροπίες ενός του πρώτου ημιτελικού.

ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ 100% ΕΤΟΙΜΟΣ

Ξεκινώντας από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Βλάνταν Ίβιτς στη πρώτη του ολοκληρωμένη σεζόν στον πάγκο του ΠΑΟΚ δείχνει πως μια από τις απαραβίαστες αρχές του είναι πως παίκτης που είναι ακόμα και στο 90% σε βαθμό ετοιμότητας, δεν παίζει. Στο φινάλε της περσινής σεζόν, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, καθώς παρέλαβε μια ομάδα με 32 θλάσεις. Φέτος, δεν έχει παραβεί αυτό τον "κανόνα" ακόμα και για τον υπεραπαραίτητο Χοσέ Κάνιας στο παιχνίδι πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, σε στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε μια νίκη σε έξι παιχνίδια χωρίς τον Ισπανό μεσοαμυντικό στην ενδεκάδα του. Η "λογική Ίβιτς" λέει πως ο Βαρέλα δεν θα είναι στην ενδεκάδα. Με τον Πούγγουρα εκτός αποστολής, ο 29χρονος Αφρικανός θα είναι, λογικά στην 18άδα. Στην άμυνα, λοιπόν, αναμένεται να βρεθούν οι Μάτος, Κρέσπο, Μαλεζάς, Λέοβατς.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

Για την μεσαία γραμμή οι Κάνιας, Τσίμιροτ, Σάχοφ και Ουάρντα μπαίνουν στην ίδια ευθεία και ένας από τους τέσσερις θα δει τους υπόλοιπους τρεις να αγωνίζονται. Ξεκινώντας από τον Ουάρντα, ο Ίβιτς βλέπει σε αυτόν έναν παίκτη που έχει να δώσει πολλά αν μπει σε τακτικά "καλούπια", κάτι που είναι σίγουρο οτι συμφωνεί και ο Γιάννης Μαντζουράκης, που κάπως έτσι έχει πολλάκις περιγράψει τον Αιγύπτιο. Είναι το σημερινό παιχνίδι κατάλληλο για του Ουάρντα που υστερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους σε πίεση αντιπάλου και συνολικά συμβολή στο ανασταλτικό κομμάτι; Ιδού η απορία. Ο Κάνιας είναι από τους παίκτες που για να απουσιάσει από σημαντικό ματς πρέπει να συντρέχει λόγος, και το ίδιο ισχύει με τους Σάχοφ και Τσίμιροτ. Οι τρεις τους μάλιστα, αποτελούν την τριάδα των περισσότερων εκτός Ελλάδος ματς που έδωσε ο Δικέφαλος του βορρά. Το ερωτηματικό λοιπόν, είναι το αν ο Ίβιτς θα πάει στην... "πεπατημένη".

ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ... ΣΚΟΡΕΡ

Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς ακολούθησε την αποστολή, αλλά με βάση τον βαθμό ετοιμότητά τους, οι πιθανότητες παρουσίας του στην 18άδα είναι περιορισμένες. Ο Σέρβος, σε δηλώσεις που είχε κάνει πέντε μέρες μετά τον τραυματισμό του είχε πει "σας επιφυλάσσω έκπληξη" και το γεγονός που πριν καν συμπληρωθούν τέσσερις εβδομάδες από την επέμβαση στη κλείδα του είναι στην 20άδα διότι έχει τρεις προπονήσεις σε φουλ ρυθμούς. Το καλό για τον Ίβιτς είναι πως πλην του Αθανασιάδη, οι Μπίσεσβαρ, Κουλούρης και Πέντρο Ενρίκε έχουν σκοράρει στο τελευταίο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκαν, και αυτό παίζε ρόλο στη ψυχολογία του παίκτη. Στην "έξίσωση" ενδεκάδας υπάρχουν και οι Τζάλμα και Αθανασιάδης, που μπορεί να μην έχουν σκοράρει, αλλά είναι "δουλευταράδες". Μένει να διαπιστωθεί αν αυτό θα φτάσει για να τους βάλει στην ενδεκάδα.

ΑΝ ΤΟ ΜΑΤΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πως όταν περνάει τα σύνορα... "γυρίζει ο διακόπτης" που λέει και μια ψυχή. Κάποια στιγμή, θα πρέπει αυτό να το κάνει και στα μεγάλα εντός Ελλάδος παιχνίδια. Το φετινό 0-0-3 με τους υπόλοιπους του big 4 στην Αθήνα είναι το αντίβαρο τόσο στο 3-0-0 που έχει στην Τούμπα όσο και στο 3-0 της Κυριακής. Ο Δικέφαλος του βορρά καλείται να δείξει ότι αλλάζει και... εγκεφαλικά. Οι παίκτες της λένε συνεχώς πως ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με χαρακτήρα. Να λοιπόν ένα από τα παιχνίδια στα οποία χωρίς χαρακτήρα, χωρίς ψυχολογική προετοιμασία, δύσκολα παίρνεις κάτι. Αυτό το "κάτι" που γίνεται όταν ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε δύσκολες ανά την Ευρώπη (και για το δικό του βεληνεκές πάντα) έδρες, οφείλει να το βρει και να το βγάλει στην Λεωφόρο. Ο Σέρβος τεχνικός βρήκε την άκρη στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ, στη Φλωρεντία κόντρα στην Φιορεντίνα, ακόμα και το Γκεζελκίρχεν κόντρα στην Σάλκε. Για την ρεβάνς; Από την Πέμπτη...

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ "ΠΡΕΠΕΙ"

Μπορεί να μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι, κάτι που σημαίνει πως θα υπάρχει ένα ακόμα 90λεπτο, αλλά ακόμα και έτσι, ο ΠΑΟΚ έφτασε σε ένα από τα "must win" ή...τέλος πάντων "must not loose" παιχνίδια. Όπως και αν το δεις, το "must" δεν αλλάζει, δεν βγαίνει από την εξίσωση. Και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Άλλωστε, ο Αλεξάνταρ Πριγιοβιτς, η πιο ακριβή μεταγραφή της εποχής Σαββίδη, στις πρώτες του εκτός Ελλάδος δηλώσεις, είχε πει πως από τα πρώτα πράγματα που κατάλαβε ήταν πως "στόχος του ΠΑΟΚ είναι το κύπελλο". Βέβαια, και να μη το έλεγε, αν ανατρέξει κανείς σε όσα έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ (πλην της σεζόν 2014-15) μετά από την αποτυχία κατάκτησης του τροπαίου, φτάνει και περισσεύει. Ο ΠΑΟΚ έχει αξιόλογες μονάδες, έχει βάθος στο ρόστερ, έχει αρκετά ατού, αλλά το κύπελλο δεν είναι θεσμός διάρκειας. Και μη ξεχνάτε πως στον θεσμό διάρκειας ο ΠΑΟκ βγήκε...οφ νωρίς. Το κύπελλο είναι θέμα βραδιάς, σωστού φορμαρίσματος, σωστής ανάγνωσης αγώνων, και σε αυτό μπαίνει και το "πρέπει" που βέβαια το γνωρίζουν άπαντες στον ΠΑΟΚ.