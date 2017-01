Άσφαιροι στράικερς με "χρυσά" συμβόλαια

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ κάνουν τα μέντιουμ, οι χαρτορίχτρες οι αστρολόγοι κι όσοι διαθέτουν το αποκαλούμενο κληρονομικό χάρισμα. Ο Νίκος Χορταρέας, η Λίτσα Πατέρα, ο Πιτ Παπαδάκος και οι λοιποί επιφανείς του είδους.

Και για να ευδοκιμεί το επάγγελμα πάει να πει ότι όλο και κάτι βρίσκουνε. Περί των αισθηματικών δηλαδή, που είναι και το Νο1 ζητούμενο για τις κύριες και τις δεσποινίδες που αποτελούν τη πελατεία του κλάδου. Ποιος απ όλους, όμως θα μπορούσε να είχε προβλέψει τον πίνακα των σκόρερς, στα μισά (περίπου) της σεζόν; Ούτε η Γεωργία Βασιλειάδου στη "Καφετζού".

- Οτι για να βρεις τον Όσκαρ Καρντόσο και τον Ούγκο Αλμέιδα (από δύο γκολ έκαστος) θα πρέπει να διαβάσεις τον πίνακα των σκόρερς από την ανάποδη.

- Οτι θα έχει μπει ο Γενάρης κι ο Στέφανος Αθανασιάδης δεν θα έχει κάνει ακόμα σεφτέ.

- Οτι ο Μάρκους Μπεργκ (με πέντε γκολ) θα είναι πιο κάτω στον πίνακα από τον Χαμζά Γιουνέζ της Ξάνθης και τον Πέδρο Κόντε του ΠΑΣ Γιάννενα.

ΑΣΦΑΙΡΑ, πυρά κι απ τους τρεις στους τέσσερις σέντερ φορ των αποκαλούμενων μεγάλων. Αν υπολογίσουμε τα γκολ σε λεφτά, κάθε φορά που κάποιος απ αυτούς ματώνει τα δίχτυα, το κόστος είναι πανάκριβο και φτάνει τις 236 χιλιάδες Ευρώ. Αν υπολογίσουμε τη συχνότητα στο σκοράρισμα, τα ποσοστά είναι άκρως απογοητευτικά.

Ένα γκολ κάθε 312 αγωνιστικά λεπτά. Ούτε ένα γκολ δηλαδή, στα τρία παιχνίδια. Τα στατιστικά στοιχεία είναι για κλάματα:

- Αθανασιάδης: Έντεκα συμμετοχές (703 λεπτά) μηδέν γκολ, 700.000€ συμβόλαιο.

- Αλμέιδα: Εννιά συμμέτοχες (593 λεπτά) δυο γκολ, 438.500€ συμβόλαιο.

- Καρντόσο: Εννιά συμμετοχές (489 λεπτά) δύο γκολ, 2.000.000€ συμβόλαιο.

- Μπεργκ: Έντεκα συμμετοχές (1023 λεπτά) πέντε γκολ, 1.100.000€ συμβόλαιο.

Η πρόσθεση βγάζει 4.238.500€, συνολική ετήσια αμοιβή και για τους τέσσερις (χωρίς την επιβάρυνση του 40% της εφορίας) με εννιά γκολ στις 12 μέχρι τώρα αγωνιστικές. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο Αθανασιάδης είναι εμφανώς σε κακή κατάσταση. Στη χειρότερη της καριέρας του. Έχει 15 τελικές, δύο δοκάρια κι ένα χαμένο πέναλτι. Συμβαίνει στους στράικερς, να έχουν γκίνια και να μην μπορούν να ξεμπλοκάρουν. Αυτό δεν ισχύει στη περίπτωση του Αθανασιάδη. Με τη συνολική εικόνα του στο γήπεδο να είναι κακή, ακόμα και σε παιχνίδια που η ομάδα του έκανε περίπατο, όπως στο 5-0 επί της Κέρκυρας ή σε ματς που έπαιζε μονότερμα όπως στο 1-0 επί του Ηρακλή των δέκα παικτών.

Δεν κατάφερε να πάρει τα πάνω του ούτε και στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έκανε το σερί νικών πριν τη διακοπή. Ο Αλμέιδα ξεκίνησε με δύο γκολ στη πρεμιέρα επί της Ξάνθης κι αυτά ήταν όλα. Μια 100% λάθος επιλογή, καθώς η καριέρα του είχε πάρει για τα καλά τη κάτω βόλτα. Τη διετία 2013/15 (πριν πάει στην ΑΕΚ) είχε αλλάξει τέσσερις ομάδες, έχοντας σκοράρει μόλις πέντε φορές. Έκανε προσπάθεια να αδυνατίσει, αλλά παραμένει βαρύς και πολύ εύκολος για τα αντίπαλα σέντερ μπακ. Το ότι κατάφερε να γίνει αναπληρωματικός του Πέκχαρτ, τα λέει όλα. Λίγα πράγματα σε σχέση με την αξία του και το συμβόλαιό του ο Καρντόσο. Δύο μόλις γκολ κι αυτός, δεύτερη επιλογή πίσω από τον Ιντέγιε των εννιά τερμάτων. Προσπαθεί, αλλά του λείπει το ξεπέταγμα για να πάει πρώτος στη μπάλα κι είναι εμφανές ότι η καριέρα του βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Με πέντε γκολ ο Μπεργκ δεν έχει την αφλογιστία των άλλων, αλλά δεν είναι Μπεργκ. Έχει τη δικαιολογία ότι δεν ξεκουράστηκε αρκετά μετά το Γιούρο, αλλά η μέχρι τώρα παρουσία του χαρακτηρίζεται μέτρια. Θα πρέπει ωστόσο να συνυπολογίσουμε τη γενικότερη καθίζηση του Παναθηναϊκού επί Στραματσόνι.

ΔΕΝ είναι κάτι το νορμάλ οι τέσσερις στράικερς των τεσσάρων μεγάλων ομάδων να έχουν στις 12 πρώτες αγωνιστικές (κάποιοι 13) εννιά γκολ. Κι ειδικά σ αυτό το υποβαθμισμένο από ποιότητα και ανταγωνισμό πρωτάθλημα. Με τον Τυνήσιο Χαμζά Γιουνές της Ξάνθης (επιλογή του Λουτσέσκου που τον ήξερε από το πρωτάθλημα της Ρουμανίας) να έχει εννέα γκολ και τον Ισπανό Πέδρο Κόντε του ΠΑΣ Γιάννενα, έξι.

Με το συμβόλαιο του Γιουνές να είναι γύρω στις 100.000€ και του Κόντε (που έπαιζε στη Γ Εθνική Ισπανίας) ακόμα παρακάτω. Με δεδομένο ότι έχει περάσει το μισό της σεζόν τα λεφτά που αναλογούν σε Μπεργκ, Καρντόσο, Αλμέιδα Αθανασιάδης για το ήμισυ των συμβολαίων τους είναι 2.119.000€. Κάθε γκολ δηλαδή από τα εννιά που έχουν βάλλει,έχει πληρωθεί 236.000€. Όταν τα δεκαπέντε γκολ, των Γιουνές και Κόντε είναι σχεδόν τσάμπα.

