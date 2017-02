Ιβαν vs Βαγγέλλη, part 2!

ΠΟΙΟ είναι το διακύβευμα για το υπόλοιπο της σεζόν; Το προφανες: Το Κύπελλο. Και κατά δεύτερο λόγο, η πρώτη θέση στα πλέι-οφ. Ποιό είναι το άλογο που δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στη κούρσα; Το προφανές: Το ασπρόμαυρο, ο ΠΑΟΚ. Με τον Ολυμπιακό, μετά την αποχώρηση του Μιλιβόγιεβιτς και την προσπάθεια καθιέρωσης των πιτσιρικάδων να είναι σε μεταβατικό στάδιο, την ΑΕΚ να είναι σε προσπάθεια επανεκκίνησης και τον Παναθηναϊκό να μένει στάσιμος, ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός που έρχεται με φόρα.

Δεν μου αρέσουν καθόλου τα στατιστικά στοιχεία. Να ψάχνω να βρω και να αντιγράφω: Πόσες νίκες σερί μετράει. Το σχεδόν μηδέν παθητικό στην άμυνα.Την πρώτη θέση στις προσπάθειες για γκόλ.Η φόρα του ΠΑΟΚ μιλάει από μόνη της. Είναι η εικόνα που βγάζει η ομάδα σε όλα τα τελευταία παιχνίδια:

-Η αξιοπιστία στην άμυνα.

-Οτι, παρά το γεγονός οτι ο Κλάους δεν έχει ακόμα σκοράρει, βρίσκει γκολ από άλλους ποδοσφαιριστές.

-Ότι η ομάδα έχει πλάνο, αγωνιστική φιλοσοφία, ξέρει πως να αμυνθεί, ξέρει πως να επιτεθεί.

-Και το κυριότερο:Διαθέτει τον ποδοσφαιρικό ρεαλισμό γιά να κάνει συνεχόμενες νίκες. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Ποτέ δεν ξεχνάω αυτά που έχω γράψει. Οτι ο Λούμπος Μίχελ μέτραγε μέρες. Κι ότι αν η ομάδα συνέχιζε να μην τραβάει, θα έφευγε μαζί με τον Ιβιτς. Η λογική των τελευταίων χρόνων στην ιντερνετική δημοσιογραφία είναι απόλυτη: "Όποιος "τρίτος", μπαίνει στα χωράφια μας και γράφει για την ομάδα μας, είναι εγκάθετος και θέλει να μας κάνει κακό".

Κανένας εγκάθετος Αθηναίος δημοσιογράφος βέβαια δεν έδιωξε τον Τσιστιακόφ, τον Αγγελίδη και τον Άρνεσεν από τον ΠΑΟΚ. Ο Σαββίδης τους έδιωξε όλους. Ο Σαββίδης έδιωξε πριν την ώρα τους Δώνη, Στέφενς, Αναστασιάδη,Τούντορ.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε αυτή τη σεζόν από συμπληγάδες: Το στραπάτσο του 2-3 από τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Τη σφαλιάρα από την Κάραμπαχ. Ο Σαββίδης στήριξε τον Ιβιτς, όπως άλλωστε έκανε με όλους τους προπονητές. (Όλους τους έδιωξε από τον Μάρτιο και μετά, όταν η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο). Ο Ιβιτς δεν άφησε την ευκαιρία να παει χαμένη. Η ομάδα βρήκε το δρόμο της, ήρθε στα ίσα της και παιχνίδι με παιχνίδι ανεβαίνει. Η αποχώρηση του Ροντρίγκες δεν είχε την παραμικρή επίπτωση, ενώ είναι θέμα χρόνου ν' αρχίσουν να δείχνουν τι ψάρια θα πιάσουν οι τρεις χειμωνιάτικες μεταγραφές.

Ο ΠΑΟΚ σ' αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν δείχνει να είναι ένα ή περισσότερα κλικ μπροστά από τους άλλους τρεις. Κι εδώ είναι που θα γυρίσουμε δεκάξι μήνες πίσω. Σ' ένα προφητικό κείμενο στο Sport 24, τον Σεπτέμβριο του 2015, με τίτλο "Ιβαν vs Βαγγελη".

Αναλύοντας τα τότε δεδομένα είχα επισημάνει ότι αν ο Ολυμπιακός κινδυνεύει σε βάθος χρόνου να χάσει τα πρωτεία από κάποιον, αυτός δεν είναι ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε η ΑΕΚ. Αν κάποιος ρίξει από το βάθρο τον Μαρινάκη, αυτός δεν θα είναι ούτε ο Αλαφούζος ούτε ο Μελισσανίδης. Θα είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Κι εξηγούσα τους λόγους. Με πλέον βασικό ότι το αφεντικό του ΠΑΟΚ δεν σταματάει να ρίχνει λεφτά. Κι όποιος βάζει συνεχώς λεφτά στον ομαδικό αθλητισμό, έχει τα περιθώρια να διορθώνει τα λάθη του (κάτι που δεν ισχύει γιά τον Γ.Αλαφούζο).

Όποιος έχει τη δυνατότητα να βάζει συνεχώς λεφτά, κάποια στιγμή θα τη βρει την άκρη."Δεν είναι κατι εύκολο", έγραφα επι λέξη, "αλλά υπάρχουν οι προοπτικές να γίνει".

Στους δεκάξι μήνες που πέρασαν, η ΑΕΚ πήρε το Κύπελλο, αλλά στο ξεκίνημα της σεζόν έκανε βήματα προς τα πίσω.Ετσι ή αλλιώς όμως οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες.Ο Παναθηναϊκός είναι σαφές οτι έχει ξαναμπεί σε οικονομική περιπέτεια. Ο Ολυμπιακός, που κάνει περίπατο στο πρωταθλήμα, θα μετρήσει σε πρώτη φάση τις αντοχές του στην μετά Μιλιβόγιεβιτς εποχή.Το ταμείο που θα γίνει στο τέλος της σεζόν, θα δείξει από ποιά αφετηρία θα ξεκινήσουν στην επόμενη.

Οψόμεθα.Το σλόγκαν λέει ότι γιά να γίνεις βασιλιάς της ζούγκλας, πρέπει να σκοτώσεις το λιοντάρι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε οριακά αρκετά παιχνίδια, μπορεί να βγάζει αδυναμίες, αλλά όποτε χρειάστηκε να δείξει τα δόντια του, τα έδειξε και με το παραπάνω.

Ο ΠΑΟΚ πατάει πλέον γερά, βρήκε αυτοπεποίθηση και δείχνει έτοιμος και ικανός, όποτε βρει μπροστά του τον πρωταθλητή, να τον κοιτάξει στα μάτια. Η συνέχεια άμεση και μακροπρόθεσμη αναμένεται με ενδιαφέρον.

Στο τραγούδι της ημέρας Joe Bonamassa, Beth Hart και I'II Take Care of You