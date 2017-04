Ο Μαρίνος ανάστησε τον πεθαμένο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ στο ποδόσφαιρο, ν' αλλάξεις προπονητή και να γυρίσεις το φύλλο. Να πάρεις το πρωτάθλημα, αν αυτός είναι ο στόχος σου. Να σώσεις τη κατηγορία. Να πάρεις μέχρι και Τσάμπιονς Λιγκ, όπως η Τσέλσι με τον Ντι Ματέο...

Είναι κάτι που γίνεται στη μπάλα. Η αλλαγή προπονητή να φέρει αποτελέσματα, νίκες, βαθμούς, τρόπαια. Μέχρι εκεί όμως. Από εκεί που σερνόσουν να γίνεις σούπερ, αν δεν είναι αδύνατο, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μία πεθαμένη ομάδα, να αναστηθεί στη μέση της σεζόν δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Γι΄αυτό ακριβώς, αυτό που έκανε ο Μαρίνος Ουζουνίδης στον Παναθηναϊκό γίνεται μια φορά στα δέκα χρόνια. Και αν...

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ αρέσκονται να θυμίζουν και τονίζουν τις επιτυχίες τους: "εγώ, το είχα γράψει, εγώ το είχα πει". Εγώ, θα το πάω ανάποδα. Θα αναφερθώ, σε αυτό που είχα γράψει, εδώ στο Contra.gr, πριν από τέσσερις μήνες. Τη 1η Δεκεμβρίου, αμέσως μετά το ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 2-1 για το Κύπελλο. Λίγες ώρες, πριν απολυθεί ο Στραματσόνι. Με τίτλο "το κακό είναι ότι θα ξαναπαίξει". Ότι η χρονιά για τον Παναθηναϊκό είναι χαμένη, ότι "ο πεθαμένος δεν πρόκειται ν αναστηθεί" κι ότι δεν πρόκειται ν' αλλάξει τίποτα με την αλλαγή προπονητή.

ΙΔΟΥ, λοιπόν, πως όταν βιάζεσαι στο ποδόσφαιρο, πατάς τη μπανανόφλουδα. Ο Παναθηναϊκός, πράγματι σε αυτούς τους τέσσερις μήνες αναστήθηκε. Έγινε άλλη ομάδα. Εκεί που σερνόταν, τον βλέπεις στα δύο κολλητά ντέρμπι με Ολυμπιακό - ΑΕΚ να πετάει. Μόνο και μόνο, επειδή άλλαξε προπονητής. Τη διαφορά, αυτή την τεράστια διαφορά, την έχει κάνει ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ τις 120 μέρες έφτιαξε βήμα-βήμα έναν καινούργιο Παναθηναϊκό. Με τα ίδια, κατά 80%, υλικά και χωρίς μεταγραφές της αξίας και την ακτινοβολίας του Αραούχο. Ποιος θα σκεφτόταν να πάρει τον Κουρμπέλη και να φέρει πίσω τον Κλωναρίδη; Ο Ουζουνίδης, ευθύς εξ αρχής (πιο γρήγορα δεν γινόταν), ξεσκαρτάρισε το έμψυχο υλικό και ξεκαθάρισε τα θέλω του. Χωρίς να αδικήσει κανέναν, αφού έδωσε ευκαιρίες σε όλους.

Η πρώτη σκέψη του, σε όλες τις επιλογές, ήταν η σωστή: Γκολκίπερ, ο Βλαχοδημος. Δεύτερος στόπερ, δίπλα στον Μολέδο, ο Κουτρουμπής. Δεξιά ο Κουλιμπαλί, αριστερά ο Χουλτ. Κουρμπέλης, Ζέκα, Βιγιαφάνες, η τριάδα στα χαφ. Βασικός, αμέσως μόλις γύρισε από το Κόπα Άφρικα, ο Εμποκού, βασικός και ο Κλωναρίδης.

ΟΠΟΙΟΣ νομίζει ότι σε μία ομάδα που έχει χρησιμοποιήσει συνολικά 32 ποδοσφαιριστές, αυτό ήταν κάτι εύκολο, έχει μαύρα μεσάνυχτα από ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό ο δρόμος προς τη ανάκαμψη δεν ήταν ευθύς. Είχε σκαμπανεβάσματα. Και δεν ήταν μόνο η αγωνιστική και ψυχολογική αποσύνθεση. Ήταν και ο δύσκολος Γενάρης, όταν λόγο του Κόπα Άφρικα, δεν υπήρχαν ποδοσφαιριστές για να βγουν τα συνεχόμενα παιχνίδια. Όταν υποχρεωτικά πήραν χρόνο συμμετοχής και το βάπτισμα του πυρός ο Χατζηγιοβάνης και ο Ευαγγέλου.

ΞΑΝΑΛΕΩ ότι δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και γι' αυτό δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. Και χωρίς να αγνοούμε και τις τεράστιες εξωαγωνιστικές αδυναμίες:

- Τον Αλαφούζο,για σημαντικό χρονικό διάστημα, εξαφανισμένο.

- Τις καθυστερήσεις μέχρι και σήμερα στις πληρωμές.

- Τον κόσμο απογοητευμένο και μακριά από την ομάδα. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο, τα εισιτήρια ήταν 5.221 και με την ΑΕΚ 6.955.

Ο ΜΑΡΙΝΟΣ Ουζουνίδης γύρισε το φύλλο μόνος του. Και οι "μοίρες" του ποδοσφαίρου θέλησαν να τον επιβραβεύσουν και να του δώσουν τη νίκη, στο φινάλε του ντέρμπι της Κυριακής. Θα ήταν άδικο για τον Παναθηναϊκό, αν έμενε το 2-2. Αν ο Μάρκους Μπεργκ είναι ο σούπερ σταρ, τότε ο Μαρίνος Ουζουνίδης είναι το εφαλτήριο για να πατήσουν οι "πράσινοι", ενόψει της επόμενης μέρας. Να χτίσουν πάνω στον προπονητή.

Η σεζόν έχει ακόμα δρόμο. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει πάρει φόρα, αλλά το ταμείο θα γίνει στο τέλος. Δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν υπάρχει το απαραίτητο βάθος στο ρόστερ. Και για τα άμεσα, συνεχόμενα, δύσκολα παιχνίδια για πρωτάθλημα και Κύπελλο, όπως και στη συνέχεια, για τα πλέι οφ.

Τη Κυριακή στην Τούμπα θα πάει να παίξει χωρίς τους Μπεργκ - Κουρμπέλη (εδώ να πούμε ότι αποδείχθηκε "σοφή" επιλογή να παίξει κομπλέ τη Κυριακή στο ΟΑΚΑ). Η συγκυρία τα φέρνει έτσι ώστε το "δώρο -Ουζουνίδη" να πέφτει σε μια ιδιαίτερα κακή οικονομική περίοδο. Να μην μπορεί η διοίκηση, να "στηρίξει" όσο θα ήθελε και όσο πρέπει τον προπονητή της. Να μπορέσει δηλαδή να κρατήσει τον Εμποκού και να κάνει δύο-τρεις ουσιαστικές μεταγραφές.

Σε κάθε περίπτωση κι ανεξάρτητα από το τι θα βγάλει η σούμα στο τέλος της σεζόν τα μέχρι τώρα δεδομένα λένε,ότι στο θέμα του προπονητή, αυτός που έχει κάνει διάνα από τους Big 4 είναι ο Παναθηναϊκός!

