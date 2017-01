Το ντέρμπι της μιζέριας

ΈΝΑ ντέρμπι διαφορετικό από τα άλλα. Ένα ντέρμπι της μιζέριας μπορείς να πεις. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει τους δύο αντιπάλους. Κι ουδεμία σημασία έχει, ότι ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος δώδεκα πόντους πίσω κι ΑΕΚ έκτη, στο -16 από τον Ολυμπιακό. Κι οι δυο τους (ειδικότερα η ΑΕΚ) έχουν περάσει και χειρότερα. Ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ. Δεν είναι αγωνιστικό το θέμα. Ότι και οι δύο ξεκίνησαν για πρωταθλητισμό κι έμειναν από λάστιχο πολύ πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Είναι η γενικευμένη απογοήτευση. Είναι ότι πέρα από το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική για το μέλλον.

ΣΤΟΝ Παναθηναϊκό που χρωστάει σε όσους έχουν συναλλαγές μαζί του, ακούς ότι το μπάτζετ για την επόμενη σεζόν θα πέσει στα επίπεδα του 2013. Ο πήχης δηλαδή στα πολύ χαμηλά. Στην ΑΕΚ δεν ακούς τίποτα. Πέρα από κάτι αναφορές για (επιστροφή στην) ελληνοποίηση. Μέχρι που μπορείς να φτάσεις, όμως με μεταγραφές τύπου, Μεληκιώτη, Τσιντώτα και Γιακουμάκη; Το θέμα του γηπέδου έχει ξεφτίσει κι ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει και να διαβάζει δικαιολογίες. Ο οπαδοί και των δύο (οργανωμένοι και μη), έχουν ξενερώσει, αφού πέρα από το οδυνηρό σήμερα, δεν βλέπουν κάτι για το αύριο .Ένα πρώτο διακύβευμα για το ντέρμπι της Κυριακής, είναι αν θα γεμίσει η Λεωφόρος των 16.003 θέσεων. Όταν όμως έχει ξενερώσει και κι έχει πάψει να πηγαίνει στο γήπεδο ο Αλαφούζος, ο πρόεδρος της ομάδας, γιατί να πάει ο οπαδός; Οι συνθήκες για το ντέρμπι της Κυριακής είναι πράγματι ειδικές:

-- Στο αμέσως προηγούμενο εντος έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Κέρκυρα, λόγω και της κακοκαιρίας, κόπηκαν 1.398 εισιτήρια. Στο αμέσως προηγούμενο ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι είχαν κάνει αποχή. Κάπως έτσι ο μέσος όρος,έπεσε στις 6.503 που θα πρέπει να είναι για τους πράσινους ιστορικό χαμηλό.

-- Στα ίδια περίπου αρνητικά επίπεδα και η ΑΕΚ. Με μέσο όρο 6.518 εισιτήρια. Όταν στη Γ Εθνική έκοβε 7.951 εισιτήρια με την Επισκοπή, 10.151 με τη Καλλιθέα και 19.385 με τον Απόλλωνα. Είναι εμφανές ότι το όραμα του "ερχόμαστε" έχει ξεθωριάσει, κάτι που διαπίστωσε και η Ορίτζιναλ. Η κατάκτηση του Κυπέλλου πέρυσι αντί για αφετηρία επιτυχιώναποδειχθηκε πυροτέχνημα.

-- Οι οργανωμένοι μάλιστα έχουν ξενερώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν έχουνε όρεξη ούτε για ντερβισιλίκια. Η Οριτζινάλ μετά την ισοπαλία στη Κέρκυρα είχε πάει στα Σπάτα κι είχε προειδοποιήσει ότι αν υπάρξει επόμενη φορά "δεν θα είναι για καλό". Η ΑΕΚ δεν σήκωσε κεφάλι αλλά επόμενη φορά δε υπήρξε. Η 13 πήγε στο Κορωπί μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης, προγκίξανε τον Στραματσόνι κι έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεν υπάρχει κι αντικείμενο άλλωστε. Κάπου έχουν καταλάβει ότι τόσο μπορούν οι ποδοσφαιριστές τοσό παίζουν. Κι αυτό είναι θετικό.

-- Στον Παναθηναϊκό, που έκανε το καλοκαίρι μεταγραφές διεθνούς ακτινοβολίας (Λεντέσμα, Ιμπάρμπο) στηρίζονται για τη Κυριακή στον Κουρμπέλη. Ελπίζουν οτι Θα ξεμπουκώσει ο Βλαχοδήμος και ποντάρουν στα γκατς του ταλαιπωρημένου Σεμπάστιαν Λέτο. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής πού ούτε 90 λεπτά μπορεί να βγάλει, ούτε συνεχόμενα παιχνίδια.

-- Στην ΑΕΚ, με τους (επίσης διεθνούς ακτινοβολίας) Λέσκοτ - Αλμέιδα, ψώνισαν από σβέρκο. Με τον Τσιγκρίνσκι να είναι οφ από τις γνωστές αβαρίες που κουβαλάει, η ομάδα θα κατέβει τη Κυριακή με τους δύο στόπερ της Β Εθνικής: Λαμπρόπουλο και Κολοβέτσιο. Ελπίζουν οτι θα ξεμπουκώσει ο Λάζαρος και ποντάρουν οτι θα τους ξελασπώσει ο Πέκχαρτ.

ΕΧΟΥΜΕ ξαναπεί ότι το λάθος είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Στη προκειμένη περίπτωση μιλάμε για καμμένη γη. Το να σου βγουν όλες σχεδόν οι μεταγραφές σκάρτες, θέλει προσπάθεια. Το να πέσεις έξω στον προπονητή, γίνεται. Το να καταλήξεις (μετά τον Κετσπάγια ), από όλους τους προπονητές που κυκλοφορούνε στον πλανήτη, στον Μοράις θέλει προσπάθεια. Στον Παναθηναϊκό τουλάχιστον με τον Ουζουνίδη πήγανε σε ορθολογιστική επιλογή. Μία χρονιά στράφι, δεν λέει τίποτα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Το κακό για Παναθηναικο και ΑΕΚ, είναι οτι χάνουν το κόσμο τους. Χάνοντας κόσμο, χάνεις τη βαρύτητά σου σαν μεγάλη ομάδα. Μικραίνεις. Επί του πρακτέου: Τι έχει δει μέχρι τώρα ο οπαδός του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ από την ομάδα του για να κάτσει με προσμονή και αισιοδοξία, τη Κυριακή το βράδυ απέναντι στη τηλεόραση; Τι διαφορετικό έχει να περιμένει απ ότι έχει δει μέχρι σήμερα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι δραματικά είτε στον έναν είτε στον άλλον. Μια νίκη του Παναθηναϊκού, δεύτερη μετά απ αυτή επί του ΠΑΟΚ, σε ντέρμπι (και κάτω από αυτές τις συνθήκες), δίνει πόντους στον Ουζουνίδη και ανάσα για τη συνέχεια. Αν χάσει η ΑΕΚ, από αυτόν τον Παναθηναϊκό, ο Μοράις θα πρέπει να φύγει μόνος του και οι ρεπόρτερς θα ψάχνουν από το ίδιο βράδυ για τον επόμενο προπονητή. Στην ισοπαλία ούτε κλαίει ούτε γελάει. Το διπλό για τον Παναθηναϊκό θα είναι πισωγύρισμα με τον Ουζουνίδη, ωστόσο, να έχει το ακράδαντο άλλοθι των πολλών απουσιών. Για την ΑΕΚ σαν το θαύμα της Αναστάσης. Πόσο όμως θα διαρκέσει;

Στο τραγούδι της ημέρα Magic Slim & The Teardrops στο Going to Mississippi