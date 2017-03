Βαλκανικός πόλεμος για το "μοίρασμα" της ΕΠΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ διδάσκει. Στον Α' Βαλκανικό πόλεμο, (Σεπτέμβριος 1912) οι Σύμμαχοι (Έλληνες, Βούλγαροι,Σέρβοι) πολέμησαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με το που τελείωσε ο πόλεμος, (30 Μαΐου 1913) με ήττα των Τούρκων, στις 16 Ιουνίου 1913 άρχισε ο Β' Βαλκανικός. Μεταξύ των νικητών για τη διανομή των πρώην Οθωμανικών εδαφών. Βουλγαρία εναντίον Ελλάδος (και Σερβίας) για τη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή μάλιστα τάχθηκαν υπέρ των Συμμάχων και κατά των Βουλγάρων και οι Τούρκοι.

Ύστερα από έναν αιώνα, η εξέλιξη των πραγμάτων στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο,είναι κατά 90% η ίδια. Η μικρή διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο εμφύλιος των τέως πλέον Συμμάχων, (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) άρχισε πριν ακόμα επικρατήσουν στον πόλεμο, εναντίον του προηγούμενου καθεστώτος. Πριν διεξαχθούν οι εκλογές, στην ευρισκόμενη υπό την Επιτροπεία της ΦΙΦΑ, Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μιλώντας ο Ιβάν Σαββίδης, μετά το ντέρμπι της Τούμπας τη Κυριακή, δεν είπε ούτε μία κουβέντα για τον Ολυμπιακό ή τον Βαγγγέλη Μαρινάκη. Αντίθετα, εμμέσως πλην σαφώς, άδειασε τον Δημήτρη Μελισσανίδη και την ΑΕΚ, αναφερόμενος στους "συναγωνιστές " που δεν τον στήριξαν τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει στις εκλογές μόνος του.

Ταυτόχρονα, ούτε από τον Ολυμπιακό έγινε η παραμικρή αναφορά για την επίθεση στο πούλμαν της αποστολής ή τη διαιτησία. Ο λαλίστατος σε ανάλογες περιπτώσεις Σάββας Θεοδωρίδης σιώπησε. Και κάθε άλλο παρά τυχαία.

ΕΙΝΑΙ γεγονός ότι τίποτα πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο. Η αποκάλυψη του Contra.gr στις 21 Φεβρουαρίου που έβγαλε το θέμα στην επιφάνεια, επέσπευσε τις εξελίξεις. Στόματα,υποχρεώθηκαν ν' ανοίξουν. Με τον καθ' έναν, βέβαια να λέει τη δικιά του αλήθεια. Μόνο αφελείς άλλωστε μπορούν να παίρνουν στο 100% τις μετρητοίς τα λόγια των παραγόντων. Σημασία έχουν οι πράξεις. όχι τα λόγια.

Με το που έσκασε στο Contra.gr το θέμα ο Μελισσανίδης είπε ότι τηρεί το λόγο του και στηρίζει τον Γραμμένο. Όπως είχε πει κάποτε ότι ο Μπατίστα θα πάει στον Ολυμπιακό μόνο όταν ασπρίσει.

Ο Ιβάν Σαββίδης βγήκε και αιτιολόγησε τη διάλυση της Συμμαχίας. Όπως όμως συμβαίνει και στα τηλεοπτικά πάνελ, τα καλύτερα λέγονται στο διάλειμμα για διαφημίσεις, όταν τα μικρόφωνα είναι κλειστά. Έτσι και στη προκειμένη περίπτωση. Με την ΑΕΚ να υποστηρίζει ότι ο Ιβάν τα βρήκε με τον Βαγγέλη και στον ΠΑΟΚ να έχουν την άποψη ότι ο Μελισσανίδης δεν θα ήταν και τόσο του 50-50 την επόμενη ημέρα. Με τον δε Παναθηναϊκό, να εκφράζει προ πολλού τη πεποίθηση ότι ήδη οι άλλοι δύο έχουν βρει την άκρη με τη νέα κατάσταση στην ΕΠΟ.

ΕΙΝΑΙ σίγουρο ότι στη πορεία θα προκύψουν κι άλλες απρόβλεπτες εξελίξεις. Η μάχη άλλωστε στο ποδόσφαιρο, πάνω και κάτω από το χορτάρι, είναι αδιάκοπη.

Τα σημερινά δεδομένα έχουν όπως ακριβώς τα έχουμε περιγράψει εδώ στο Contra.gr στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της 21ης Φεβρουαρίου: η ανακωχή μεταξύ Βαγγέλη και Ιβαν, η βούληση του Σαββίδη για συναίνεση, η ρήξη Σαββίδη-Μελισσανίδη και το οριστικό τέλος της Συμμαχίας.

Όταν ο Σαββίδης βγαίνει και λέει "ο ΠΑΟΚ θα κατέβει μόνος του, στις εκλογές της ΕΠΟ", τι παραπάνω να πει; Από κει και πέρα κατανοείς την επικοινωνιακή πολιτική στον ΠΑΟΚ, με τις διευκρινίσεις επί των διευκρινήσεων. Το μορατόριουμ με τον Ολυμπιακό δεν είναι κάτι που ακούγεται ευχάριστα στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα υπάρχουν και "οι βασιλικότεροι των βασιλέων". Αυτοί που ντε και καλά προσπαθούσαν να διαψεύσουν τα αδιάψευστα. Κι όταν μάλιστα γνώριζαν πολύ καλά ότι το ρεπορτάζ του Contra ήταν διασταυρωμένο μέχρι κεραίας.

ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ πλέον έχει αλλάξει και μοιάζει μ' ένα τραπέζι πόκας, χωρίς χρονικό όριο, στο οποίο παίκτες έχουν κάνει διάλειμμα για να ξεκουραστούν και να ντεκαβάρουν. Μετράνε τα λεφτά τους και τα βάζουν στην άκρη. Κάπως έτσι, στο σχετικό ρεπορτάζ της Forza που εκφράζει γραμμή Ιβάν Σαββίδη, μετρήθηκαν για πρώτη φορά δημόσια τα κουκιά στην ΕΠΟ. Όχι δια δύο, όπως μέχρι χθες, από δω η Συμμαχία κι από κει οι Γκρανκάσες, αλλά πρώτη φορά δια τρία. Ότι ο Σαββίδης έχει 24 Ενώσεις ,ο Μαρινάκης 20, ενώ ο Μελισανιδης με το πλέον αισιόδοξο σενάριο 10.

Στην ΑΕΚ, που θα πρέπει να πούμε, λόγω Θωμά διαθέτουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία, χρησιμοποιούν διαφορετική μονάδα μέτρησης. Μετράνε ψήφους και όχι Ενώσεις. Με τη κάθε Ένωση να έχει τρεις ψήφους, βγάζουν τις δικές τους 68 με περιθώριο να φτάσουν τις 74. Του Σαββίδη 32 με ενδεχόμενο να μειωθούν σε 26 και του Μαρινάκη 59. Με το παζάρι μέχρι τον Ιούνιο, που θα (;) γίνουν οι εκλογές, να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πώς προκύπτει αυτή η τόση μεγάλη διαφορά εκτίμησης μεταξύ σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ; Είναι απλό. Ο Σαββίδης που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος και κόστος της ανατροπής, θεωρεί ότι αυτοί που κέρδισαν τις εκλογές σε 24 Ενώσεις είναι δικοί του. Με τον Μελισσανίδη να έχει την ακριβώς αντίθετη απόψη. Και κάτω μάλιστα από τα εντελώς νέα δεδομένα.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ είναι το έλασσον και όχι το μείζον. Όλο το παιχνίδι θα παιχθεί στο ποιος θα ελέγχει το συμβούλιο. Η κουβέντα λοιπόν και η μάχη δεν έχουν να κάνουν με τον Γραμμένο, αλλά με το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στο ΔΣ. Κατά συνέπεια, οι διαβεβαιώσεις - τύπου, "ψηφίζουμε, στηρίζουμε Γραμμένο" δεν έχουν καμία αξία.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο που είχε προσθέσει στη Συμμαχία ήταν το μπούγιο. Πέραν της μίας, δικιάς του ψήφου, δεν επηρεάζει άλλη. Απλά Παναγόπουλος και Κωνσταντίνου είχαν την ευκαιρία,με αφορμή τις κατά τόπους εκλογές των ΕΠΣ, να περιοδεύσουν ανά την επικράτεια, να κάνουν καινούργιους φίλους και να γνωρίσουν ωραία μέρη.

Κατά τ' άλλα, κάθε ομοιότητα με τους Βαλκανικούς πολέμους που προαναφέραμε, είναι τυχαία και συμπτωματική.

