Κυνηγάει πλέον τον... μαγικό αριθμό "3" ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, έκανε το καθήκον του στο ακέραιο και απέφυγε την γκέλα απέναντι σε μία ακόμα ομάδα που λογικά δεν θα είναι εντός 8αδας και στα πλέι οφ. Έτσι με την νίκη αυτή, πλέον κυνηγάει θεωρητικά τον μαγικό αριθμό «3», δηλαδή τρεις νίκες στα επόμενα 8 παιχνίδια που απομένουν για να κλειδώσει την τετράδα, που είναι και ο πρωταρχικός του στόχος.

ΜΕΤΡΙΟΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ

Στο ματς με την Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός ήταν για ένα ακόμα παιχνίδι αποτελεσματικός, αλλά χωρίς να αποδώσει θέαμα, που φυσικά δεν είναι το ζητούμενο στην φάση που βρισκόμαστε, εντούτοις δεν γίνεται να μην το καταγράψουμε.

Αν έβλεπε κανείς την στατιστική της αναμέτρησης και δει τα στατιστικά του Ολυμπιακού και στην συνέχεια της Ζαλγκίρις, χωρίς να γνωρίζει το τελικό σκορ, θα μπορούσε κάλλιστα να υποστηρίξει ότι το παιχνίδι το κέρδισαν οι Λιθουανοί ή ότι επρόκειτο για ένα ματς που κρίθηκε στο καλάθι ή ακόμα και στην παράταση.

Οι ερυθρόλευκοι όμως το καθάρισαν και σχετικά άνετα μάλιστα στην τελευταία περίοδο. Παρόλο που η Ζαλγκίρις έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ και έδειχνε ότι ήταν ικανή να κάνει «κηδεία» στην ομάδα του Σφαιρόπουλου μέσα στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής ήταν μέτριος, με τον Σπανούλη για ένα ακόμα παιχνίδι να δείχνει μακριά από στάνταρ του, τον Γκριν να περιπλανάται μέσα στο παρκέ και να μην βοηθάει ποτέ ουσιαστικά και τον Μάντζαρη ότι θετικό έχει να του προσάψει κανείς να είναι για την άμυνα του.

Ο Παπανικολάου με τον Μπιρτς, όπως και ο Μιλουτίνοφ ήταν «τίμιοι» και ορεξάτοι, ο Ουότερς ό,τι σουτ επιχείρησε από μέση απόσταση το έβαλε και αποτέλεσε το δεκανίκι του Πρίντεζη, αλλά όσοι αναφέραμε είναι μόνο συμπληρωματικοί και ουδέποτε υπήρξαν αρκετοί ούτε και θα υπάρξουν για να καθαρίσουν μόνοι τους την υπόθεση νίκη για την ομάδα τους. Πρέπει να νοιώθει ανακούφιση ο Ολυμπιακός που κέρδισε και δεν μπήκε σε περιπέτειες.

ΕΙΧΕ ΤΟ TIMING

Ο Ολυμπιακός δεν έκανε σχεδόν τίποτα καλύτερα από την Ζαλγκίρις. Αυτό που στην ουσία είχε, ήταν το σωστό timing ή το know when to hit. Αφού κατάφερε να είναι συνεχώς μέσα στο παιχνίδι, με τον Πρίντεζη να τον κρατάει όρθιο για τρία δεκάλεπτα στην επίθεση, μπήκε στην τελευταία περίοδο ψάχνοντας ένα συμπαραστάτη επιθετικά για τον υπαρχηγό του και ένα δυο μεγάλα καλάθια για να ξεσηκώσει τον κόσμο και να «σκοτώσει» ψυχολογικά την Ζαλγκίρις.

Τον συμπαραστάτη τον βρήκε στο πρόσωπο του Λοτζέσκι, το ένα σουτ το πήρε από τον Σπανούλη και το «γλυκό έδεσε» με την άμυνα του να τον βγάζει και πάλι ασπροπρόσωπο, αφού στο τελευταίο δεκάλεπτο επέτρεψε στους Λιθουανός να σκοράρουν μόλις και μετά βίας 10 πόντους. Με ανάλογο σχεδόν τρόπο είχε κερδίσει και στο πρώτο παιχνίδι στο Κάουνας. Έτσι απέφυγε το στραβοπάτημα, το οποίο δεν το είχε αποφύγει με την Μακάμπι, με το Μιλάνο ή με την Μπάμπεργκ. Γιατί μία ήττα στο ΣΕΦ από την Ζαλγκίρις μόνο σαν στραβοπάτημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Ο Ολυμπιακός σαφώς και δικαίως μπορεί να χαίρεται και να είναι ικανοποιημένος από την επικράτηση του έναντι της λιθουανικής ομάδας. Στο τέλος της ημέρας και στο τέλος της κανονικής περιόδου κανείς σχεδόν δεν θα θυμάται τις εμφανίσεις, όλοι θα κοιτάζουν τους πόντους που μάζεψε στο σακούλι.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Η ΑΜΥΝΑ

Ο Ολυμπιακός έχει την πολυτέλεια σε σχέση με κάμποσες ομάδες που ορέγονται Φάιναλ Φορ, να διαθέτει αυτό που ψάχνουν. Τους αυτοματισμούς, τους διακριτούς ρόλους και ένα σταθερό σημείο αναφοράς στο παιχνίδι του, που δεν είναι άλλο από την άμυνα.

Κάτι το εξίσου σημαντικό που βγήκε σαν συμπέρασμα από το χθεσινό παιχνίδι, είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να μαθαίνει και τα καταφέρνει καλά σε ένα σημαντικό βαθμό πλέον να κερδίζει και χωρίς τον Σπανούλη. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να κερδίζει μεγάλα ματς, προκρίσεις ή και τίτλους χωρίς τον Σπανούλη.

Δεν είναι μυστικό ότι για τον Σφαιρόπουλο όλα ξεκινούν από την άμυνα. Το αντιλαμβάνεται κανείς είτε παρευρισκόμενος στο γήπεδο, είτε παρακολουθώντας παιχνίδια του Ολυμπιακού από την τηλεόραση. Τα παιχνίδια που οι ερυθρόλευκοι τα έουν φέρει στα μέτρα τους και στους 65-70 πόντους, νοιώθουν τρομερή αυτοπεποίθηση και στο τέλος τα κερδίζουν. Κάτι ανάλογο συνέβη και με την Ζαλγκίρις.

ΚΕΡΔΟΣ Ο ΛΟΤΖΕΣΚΙ;

Ένα από τα κέρδη του Ολυμπιακού, πέρα από την νίκη, ήταν και η εμφάνιση του Λοτζέσκι. Ο αμερικάνος με βελγικό διαβατήριο έκανε αισθητή την παρουσία του μετά από καιρό. Δεν γνωρίζω μετά βεβαιότητας αν η αγωνιστική του εικόνα μέσα στο 2017 είναι απόρροια των τραυματισμών του ή του γεγονότος ότι λήγει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι και δεν έχει ανανεώσει. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο παίκτη σαν τον Λοτζέσκι και τον έχει μεγάλη ανάγκη αν θέλει να έχει ουσιαστικές ελπίδες να βρεθεί στο Final Four της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μετά βεβαιότητας μπορώ να υποστηρίξω ότι έχει ανάγκη για στήριγμα και ο Πρίντεζης. Ειδικά στην επίθεση. Οι υπόλοιποι της φροντ λάιν του Ολυμπιακού, είναι αποτελεσματικοί και φιλότιμοι στην άμυνα, αλλά επιθετικά δεν έχουν συνεισφορά. Για την ακρίβεια δεν έχουν αυτό που έχουμε αναφέρει και πάλι, δημιουργία από το μηδέν, κάτι που έχει ο Πρίντεζης. Ο οποίος υπάρχουν παιχνίδια που παλεύει μόνος του και κατά συνέπεια φθείρεται περισσότερο, ενώ όταν απουσιάζει από το παρκέ, ο Ολυμπιακός γίνεται πιο προβλέψιμος επιθετικά και γέρνει μονόπατα προς την περιφέρεια.

ΘΑ ΘΕΛΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΠΑΟ

Θαρρώ τέλος, ότι ο Ολυμπιακός αφού πρωτίστως εξασφαλίσει το πλασάρισμα στην τετράδα, αν έχει την πολυτέλεια να επιλέξει θα θελήσει να αποφύγει τον Παναθηναϊκό. Άλλο να τον έπαιζε σε ένα μονό ματς στο ΣΕΦ για να τον αποκλείσει και άλλο σε σειρά αγώνων, έστω και με πλεονέκτημα έδρας. Αν…λέμε αν.. έχει την πολυτέλεια να διαλέξει αντίπαλο, τόσο ο Ερυθρός Αστέρας όσο και η Βασκόνια θα είναι πιο βατοί αντίπαλοι και θα είναι ακόμα μεγαλύτερο φαβορί για να προκριθεί στο Φάιναλ Φορ της Πόλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

Η Ζαλγκίρις είναι ένα «περίεργο τρένο». Στην πραγματικότητα από το ρόστερ της δεν μπορώ να σκεφτώ έναν παίκτη που θα μπορούσε να σταθεί με αξιώσεις στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Είναι φανερό ότι είναι μία ομάδα που έχει δουλευτεί και έχει κερδίσει τον αυτοσεβασμό της και παιχνίδι με το παιχνίδι την αυτοπεποίθηση της. Βλέποντας την από κοντά για ένα ακόμα ματς, δεν μπορεί κάποιος να μην παραδεχθεί ότι είναι μία ομάδα που ξέρει πολύ καλά τα βασικά του μπάσκετ και κάποια πολυπλοκότερα αρκετά καλά.

Στην άμυνα, λειτουργεί πολύ καλά στις περιστροφές, έδειξε και με τον Ολυμπιακό ότι ήταν διαβασμένη στο πως θα αντιμετωπίσει plays των ερυθρολεύκων και προς τα που είχε επιλέξει να κατευθύνει παίκτες κλειδιά του αντιπάλου. Όπως τον Σπανούλη για παράδειγμα ή τον Μάντζαρη. Όπως αξιοσημείωτο είναι ότι παρατηρείς όταν αμύνεται τα χέρια των παικτών της να είναι συνεχώς πάνω στην μπάλα.

Στην επίθεση είναι μία ομάδα που κρατάνε αποστάσεις σωστά οι παίκτες της, ακόμα και η υπερβολή της σε κάποια σημεία του παιχνιδιού της, είναι επιτηδευμένη. Εντύπωση και δείγμα επίσης του πόσο καλά διαβάζει το παιχνίδι, είναι ότι δεν υπήρξε μις ματς ή ανισορροπία της άμυνας του αντιπάλου που να μην τα πήρε χαμπάρι και να μην έψαξε να το εκμεταλλευτεί. Μα θα αναρωτηθεί κανείς, αφού κάνει τόσα πράγματα ιδανικά, γιατί δεν έχει κερδίσει περισσότερα παιχνίδια, μαζί και το σημερινό; Διότι της λείπει πρωτίστως το ταλέντο και η ποιότητα και δευτερευόντως οι παίκτες της δεν έχουν την εμπειρία το 7 στην απόδοση της του να το κάνουν να μοιάζει με 8,5.

Δεν μπορεί να μην της πιστώσει κανείς, ότι είναι μία ομάδα χωρίς Αμερικάνους. Έχει Γάλλο, έχει Ισπανό, έχει Σλοβένο, έχει Αυστραλό, αλλά δεν έχει Αμερικάνους. Έχει αρκετούς Λιθουανούς, αλλά το μπάσκετ που παίζει δεν είναι το κλασικό της Λιθουανικής σχολής.

ΣΑΡΟΥΝΑΣ ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ

Ο Γιασικεβίτσιους δείχνει ότι προσπαθεί να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Η ομάδα του είναι μία μίξη της σερβικής σχολής, με την Λιθουανική, με ολίγη από Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει Αμερικάνους στο ρόστερ! Είναι αναμφισβήτητα από τα πρόσωπα και τους προπονητές της σεζόν.

Δεν θα βιαστώ να πω ότι ο «Σάρας» θα έχει την ανάλογη πορεία προπονητικά με αυτή που είχε παικτικά. Θεωρώ δεδομένο ότι στο εγγύς μέλλον θα πάρει την ευκαιρία του να κοουτσάρει πρωτοκλασάτο ευρωπαϊκό σύλλογο. Το γεγονός ότι έχει τρομερές παραστάσεις από ομάδες που λειτουργούν υπό την πίεση του πρωταθλητισμού σίγουρα θα τον βοηθήσει. Δείχνει φανερά, ότι έχει κρατήσει κάμποσα στοιχεία και αρχές από τους προπονητές που είχε υπηρετήσει σαν παίκτης και τα έχει ενσωματώσει στην φιλοσοφία του. Την Ζαλγκίρις την έχει σε καλούπια, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία ωστόσο υπό κάποιες συνθήκες τις οποίες έχει κατονομάσει. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμπνέει τους παίκτες του.

Θεωρώ ότι προτιμότερο και πιο δίκαιο θα ήταν στην επόμενη φάση να είναι η Ζαλγκίρις και όχι κάποια Νταρουσαφάκα ή η Έφες.