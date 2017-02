Πρώην παίκτης της ΑΕΚ κατηγορείται για... ανήθικο κούρεμα!

Απίστευτη; Ναι! Αληθινη; 100%! Ο λόγος για μία λίστα που επέλεξε να δώσει στη δημοσιότητα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η οποία αφορά ποδοσφαιριστές των οποίων τα κουρέματα όχι μόνο δεν είναι "προβλεπόμενα" (όπως συνηθίζουμε να λέμε στον ελληνικό στρατό) αλλά που χαρακτηρίζονται ως ανήθικα!

Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ισλάμ απαγορεύονται για παράδειγμα κουρέματα όπου είναι ξυρισμένο ένα μέρος του κεφαλιού και σύμφωνα με την εν λόγω λίστα οι παίκτες που παραβιάζουν τους κανονισμούς είναι ούτε ένας, ούτε δύο αλλά συνολικά 46.

Ο διεθνής Γκανέζος άσος Ασαμόα Τζιαν και ο κορυφαίος Σαουδάραβας άσος των τελευταίων ετών Ομάρ Αμντουλραμάν είναι μεταξύ των παικτών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα ενώ έχουν για... παρέα έναν πρώην άσο της Super League: τον Λεονάρντο που φόρεσε τη φανέλα του Θρασύβουλου και του Λεβαδειακού αλλά και της ΑΕΚ από το 2009 μέχρι το 2012 και ο οποίος αγωνίζεται πλέον με τη φανέλα της Αλ Τζαζίρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι διαιτητές του κάθε αγώνα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τη δικαιοδοσία από μόνοι τους να κρίνουν αν κάποιο κούρεμα είναι ανήθικο, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να στέλνει προειδοποιητική επιστολή στο σύλλογο ενός "απείθαρχου" παίκτη και από εκεί και πέρα ακολουθούν πρόστιμα και τιμωρίες σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση.

