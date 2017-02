Η σπαρταριστή ατάκα Κυριάκου Παπαδόπουλου σε Γιαννιώτα

Ένας άκρως απολαυστικός διάλογος έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (7/2) μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram ο Γιάννης Γιαννιώτας.

Ο 23χρονος επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται στον ΑΠΟΕΛ ως δανεικός εδώ και έναν χρόνο από τον Ολυμπιακό, ανέβασε φωτογραφία του που περνάει δύο αντιπάλους με τη φανέλα της κυπριακής ομάδας, με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο να κάνει το εξής σχόλιο:

"Από μέσα τους περνάς ρε πουτ@@@@". Η απάντηση του Γιαννιώτη του προς τον άσο του Αμβούργου (αγωνίζεται και αυτός ως δανεικός, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να έχει τα δικαιώματά του); "Εργαλείο είσαι λέμε".

Β.Σ.