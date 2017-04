Η ανάρτηση Ρομπέρτο που προκαλεί ερωτήματα

Ο Ρομπέρτο άφησε το προηγούμενο καλοκαίρι τον Ολυμπιακό και επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Εσπανιόλ. Ο Ισπανός γκολκίπερ δεν έχει καταφέρει όμως να κερδίσει φανέλα βασικού στους Καταλανούς και η τελευταία ανάρτησή του στο twitter προκαλλεί ερωτήματα, σχετικά με τη σημασία όσων έγραψε.

"H ζωή έχει πολλές επιλογές. Δεν πρέπει να διαλέγεις πάντα ότι δείχνει καλύτερο, αλλά αυτό που σε κάνει χαρούμενο", αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα του πρώην τερματοφύλακα των "ερυθρόλευκων".

Life has a lot of choices. U don't have to choose always what seems better, u must choose what makes u happier #easy pic.twitter.com/R6qO9vSsur