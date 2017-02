Ο Δ.Γιαννακόπουλος επικαλέστηκε τη συγγνώμη του... Νισάν Πανγουάρ

"Όταν έχεις κάνει κάτι λάθος, παραδέξου το και λυπήσου. Ουδείς στην ιστορία πέθανε ποτέ από πνιγμό καταπίνοντας την περηφάνια του".

A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000) on Feb 24, 2017 at 11:27pm PST

Την εν λόγω φράση ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για δικούς του λόγους.

Ποιος όμως είναι ο Νισάρ Πανγουάρ, του οποίου την υπογραφή (όπως φαίνεται) φέρει το γνωμικό; Σύμφωνα με την αναζήτηση στο διαδίκτυο, πρόκειται για 27χρονο Ινδό blogger, ο οποίος έχει ενεργούς λογαριασμούς στα social media (facebook, twitter) και φιλοσοφεί για τη ζωή!

Μία από τις φωτογραφίες που το "ψαχούλεμα" στον κόσμο του google έφερε στο φως είναι αυτή:

Μετά το συγκεκριμένο ποστ, συνέχισε με... ροκ αφιερώσεις.Κομματάρες από Πάτι Σμιθ (Because the night) και Ραμόνς (Somebody Put Something In My Drink)!