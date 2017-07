Ο Ραζνάνοβιτς ανακοίνωσε και ΜακΛιν και Ντένμον

Δεν το ανακοίνωσε, όπως συνηθίζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά Μίσκο Ραζνάτοβιτς άφησε να εννοηθεί, μ' έναν διαφορετικό τρόπο, ότι οι συμφωνίες για Μάρκους Ντένμον και Τζαμέλ ΜακΛιν είναι κλεισμένες.

Ο ένας, ο κόμπο-γκαρντ που έπαιζε πέρυσι στην τουρκική Γκαζιαντέπ του Δέδα, καταλήγει στον Παναθηναϊκό και ο άλλος, ο ημίψηλος σέντερ με τις παραστάσεις από Ευρωλίγκα, υπογράφει στον Ολυμπιακό.

Μόνο η ΑΕΚ τού ξέφυγε (για την ώρα)...

Τι ακριβώς έγραψε ο Σέρβος μεγαλομάνατζερ στο λογαριασμό που διατηρεί twitter; Πως "σήμερα από το ελληνικό φανάρι μου έλειπε μονάχα το κίτρινο χρώμα".

Today on my Greek traffic light, only the yellow colour is missing. #BeoBasket