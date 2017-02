Συγχαρητήρια στον Ιτούδη για τη συμφωνία με την Εθνική Ελλάδας!

Εδώ και αρκετούς μήνες υπήρχε "κενό εξουσίας" στον πάγκο της "επίσημης αγαπημένης" ωστόσο όλες οι τελευταίες ενδείξεις συνηγορούν στο γεγονός πως ο διάδοχος του Φώτη Κατσικάρη στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας θα είναι ένας... πρωταθλητής Ευρώπης.

Αναφερόμαστε φυσικά στον Δημήτρη Ιτούδη, με τον 46χρονο να προαλείφεται για νέος ομοσπονδιακός τεχνικός σύμφωνα με τα σενάρια που κυκλοφόρησαν από την Παρασκευή, τα οποία μάλιστα γίνονται ακόμα πιο "δυνατά" εδώ και λίγη ώρα μετά από ένα τιτίβισμα εκ... Ρωσίας.

Αυτό προήλθε από τον Άαρον Τζάκσον, με τον Αμερικανό πλέι μέικερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας να γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: "Συγχαρητήρια στον κόουτς Ιτούδη για το γεγονός ότι γίνεται ο προπονητής θα εκπροσωπήσει ως head coach την εθνική ομάδα της χώρας του".

Congratulations to coach @ItoudisD on being the head man to represent his country!