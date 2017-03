Ο Γκαμπιγκόλ ΞΕΦΤΙΛΙΖΕΙ κόσμο με το νέο του τατουάζ!

Σοκ και δέος! Ο Γκαμπριέλ Γκαρμπόσα, κατά κόσμον Γκαμπιγκόλ, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνει το "γκελ" στους οπαδούς της Ίντερ με τον χρόνο συμμετοχής του να είναι περιορισμένο, όμως όσον αφορά στα τατουάζ παίρνει... άριστα!

Για να ακριβολογούμε, το τατουάζ που κοσμεί την πλάτη του Βραζιλιάνου επιθετικού είναι από τα πλέον εντυπωσιακά που έχουμε δει ποτέ, κάνοντας εκείνο που "αποκάλυψε" πριν λίγες ημέρες ο Μέμφις Ντεπάι (ένα λιοντάρι στην πλάτη) να μοιάζει "λίγο" μπροστά του.

Τι περιλαμβάνει το τατουάζ του Γκαμπιγκόλ που καλύπτει ΟΛΗ την πλάτη του; Τα πρόσωπα των δύο γονιών του, της μητέρας του αριστερά και του πατέρα του δεξιά, μία ολόκληρη πόλη μαζί με τον ουρανό, ένα παιδί που πανηγυρίζει γονατιστός δείχνοντας προς τον ουρανό και η λέξη ελπίδα γραμμένη στα αγγλικά (Hope).

Έχετε δει τίποτα καλύτερο;

The famous Brazilian tattoo artist Adão Rosa with a masterpiece on the back of Gabigol. Short of games and goals but no shortage in tattoos. pic.twitter.com/dMo9Ev2TKO