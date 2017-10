O Κεντίρα έχει λόγο να τα βάζει με το FIFA 2018...

Ο Σάμι Κεντίρα (προφανώς) είδε το FIFA2018 και βρήκε τρόπο να εξωτερικεύσει το παράπονό του.

Προς θεού, αυτό δεν είχε να κάνει με το αγωνιστικό στιλ ούτε με τη φανέλα (της Γιουβέντους) που φοράει.

Το μαλλί όμως; Ναι, εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί σου λέει ο Γερμανός "ρε παιδιά έχω κόψει το μαλλί μου εδώ και δύο χρόνια και εσείς με παρουσιάζεται ακόμα με χαίτη και στέκα;".

Εχει τα δίκια του ο άνθρωπος. Τα έγραψε άλλωστε και στο twitter.

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... #FIFA18 #SK6 pic.twitter.com/0MHsBZk3Bp