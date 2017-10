Γιατί τα... πήραν Γκουαρδιόλα και Γιαγιά Τουρέ

Η Γουλβς έβαλε δύσκολα στους ακριβοπληρωμένους αστέρες της Σίτι, οδηγώντας την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί η ποιότητα του Μπράβο έκανε τη διαφορά και οι "πολίτες" πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ωστόσο, είχε πολλά παράπονα τόσο από τον προπονητή της Σίτι, όσο και τον Γιαγιά Τουρέ. Ο λόγος; Αφορούσε τη μπάλα του αγώνα, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους αγώνες κυπέλλου.

"Το λέω τώρα που νικήσαμε, οπότε δεν αποτελεί δικαιολογία. Δεν είναι σοβαρή μπάλα αυτή για επαγγελματικό αγώνα, με παίκτες αυτού του επιπέδου", είπε αρχικά ο Ισπανός τεχνικός και συνέχισε:

"Δουλέψαμε στην προπόνηση για δυο ημέρες προτού παίξουμε και είναι απλά απαράδεκτη. Αρκετοί παίκτες έκανα".

Θέση πήγε και ο Γιαγιά Τουρέ: "Οι παίκτες ελπίζουν σε καλές μπάλες, σήμερα όμως ήταν δύσκολα. Αυτή η εμπειρία με ταξίδεψε αρκετά χρόνια πίσω στην Αφρική (εννοεί την Τζαμπουλάνι). Κανείς δεν το θέλει. Ήταν πραγματικά άσχημα".

Χειρότερη δυσφήμηση, δηλαδή, για την εταιρία που προμηθεύει με μπάλες την διοργάνωση δεν υπάρχει...

