Η ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ατάκα του Τζανλουίτζι Ντοναρούμα για τον αδερφό του

"Είμαι υπερήφανος που είμαι εδώ στην Μίλαν, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ και δεν είχα ποτέ αμφιβολίες στο μυαλό για το τι ήθελα να κάνω.

Ζητώ συγγνώμη από τους οπαδούς, δεν ήθελα να τους πληγώσω και ελπίζω η σχέση μας να ξαναγίνει όπως και πρώτα. Εγώ θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψουν τα πράγματα όπως ήταν πριν επειδή είμαι οπαδός της Μίλαν από τότε που γεννήθηκα.

Οι φετινοί στόχοι; Ένα βήμα κάθε φορά. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Champions League και σκεφτόμαστε τώρα μόνο αυτό", τόνισε κατά την επίσημη παρουσίασή του από την Μίλαν ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, μία ημέρα αφότου έδωσε τα χέρια για νέο τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 6 εκ.ευρώ, με τον "Τζίτζο" να κλέβει όμως την... παράσταση χάρη σε μία ατάκα για τον αδερφό του Αντόνιο.

Τι είπε για τον πρώην πλέον κίπερ του Αστέρα Τρίπολης που παρουσιάστηκε και αυτός στην ίδια αίθουσα (μέχρι το 2021 και αυτός στους "ροσονέρι" όπως ανακοίνωσε η Μίλαν);

"Θέλω να διευκρινίσω πως ήταν οι Φασόνε και Μιραμπέλι που ήθελαν τον αδερφό μου, με κάνει υπερήφανο το γεγονός ότι θα είμαστε μαζί στα δωμάτια στις προετοιμασίες".

Η δήλωση αυτή βέβαια έγινε για να "απαντήσει" σε όσους υποστηρίζουν εδώ και καιρό πως ουσιαστικά ο Αντόνιο Ντοναρούμα αποκτήθηκε από την Μίλαν μετά από απαίτηση του ίδιου προκειμένου να ανανεώσει και να μην πάει σε κάποια εκ των Ρεάλ Μαδρίτης ή Παρί...

#ACMilan announce the permanent signing of Antonio Donnarumma from @asterasfc, through to 30 June 2021