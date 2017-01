Ο Αντετοκούνμπο πήρε την πιο γλυκιά ψήφο για το All Star Game!

Καλή η αγάπη του κόσμου για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που εκδηλώνεται μάλιστα το τελευταίο διάστημα μέσω του hashtag #NBAVote δίπλα στο ονοματεπώνυμό του όμως η αγάπη που έχει για τον 22χρονο άσο η κοπέλα του δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άλλο.

Φρόντισε μάλιστα να του την δείξει για μία ακόμα φορά όταν παράλληλα με την ψήφο της προς αυτόν ενόψει του All Star Game, δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς.

"Για μένα είσαι κάτι περισσότερο από τον Greek Freak, είσαι ο καλύτερος φίλος μου και ο καλύτερος άνθρωπος που ξέρω. Το αξίζεις αυτό, Giannis Antetokounmpo #NBAVote" έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της η κοπέλα του Γιάννη.

To me you're more than the Greek Freak, you're my best friend & greatest person I know. But you deserve this, Giannis Antetokounmpo #NBAVote pic.twitter.com/hn9AoN9WIy