Και ο Ολυμπιακός για Χέιγουορντ!

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το NBA έκανε πρεμιέρα. Όχι όμως αυτή που θα θέλαμε. Δυστυχώς ο Γκόρντον Χέιγουορντ τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της έσπευσε με tweet στα αγγλικά να ευχηθεί ταχεία ανάρρωση στον άτυχο φόργουορντ, τονίζοντας πως στον Ολυμπιακό γνωρίζουν καλά από... τραυματισμούς.

Το τελευταίο διάστημα, εξάλλου, Τιλί, Σπανούλης, Παπανικολάου, Μάντζαρης και Στρέλνιεκς βρέθηκαν στα... πιτς για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Unfortunately,as Olympiacos we know how it feels when a player is injured. @celtics stand by him, @gordonhayward stay strong#WeAreOlympiacos