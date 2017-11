Ο χειρότερος εφιάλτης του Ένγκελς αποτυπώθηκε σε φωτογραφία

Μόνο και μόνο που βλέπεις να έρχονται κατά πάνω σου και να σου ορμούν ο Λιονέλ Μέσι με τον Λουίς Σουάρες, σκιάζεσαι αν τι άλλο...

Το αυτό έπαθε ο Μπιόρν Ένγκελς στο ματς της Τρίτης με την Μπαρτσελόνα. Τρόμος που αποτυπώθηκε από τον ίδιο τον Βέλγο στόπερ σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία, παρά τον καλό βαθμό που πήρε ως παρτενέρ του απροσπέλαστου Μποτία.

Τη συνόδευσε μάλιστα με την ατάκα πως "το halloween δεν μπορεί να γίνει πιο τρομακτικό από αυτό" και... έβαλε τα κλάματα (χαρακτηριστικό emoticon).

Halloween doesn’t get any scarier than this! #UCL #OlyBarça pic.twitter.com/74E8hE1CCC