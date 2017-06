Οι Τούρκοι έντυσαν ήδη τον Εμενίκε στα "ερυθρόλευκα"

Ο Εμανουέλ Εμενίκε βρίσκεται πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού με τους "ερυθρόλευκους" να έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του deal.

Στην Τουρκία μάλιστα ήδη κάποιοι φίλοι της Φενέρ έντυσαν τον Νιγηριανό φορ στα χρώματα του Ολυμπιακού και διέρρευσαν τη φωτογραφία στα social media. Φυσικά πρόκειται για προϊόν μοντάζ.

Δείτε την:

Emenike is the best player in our team. Please don't take him from us. @olympiacos_org pic.twitter.com/2aGtXOB35b