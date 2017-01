Το συγκινητικό μήνυμα του Πάρντο για τον Ολυμπιακό

Quiero agradecer al club, hinchas y compañeros del Olympiacos por haberme recibido con los brazos abiertos, fueron 2 años de muchos aprendizajes. Hoy me despido porque inició una nueva etapa en vida, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga #pame #graciasportodo #Gate7 #parceros #compañeros I want to thank the club, fans and Olympiacos colleagues for having welcomed me with open arms, were 2 years of many learning. Today I say goodbye because it began a new stage in life, a strong hug and God bless #thanksforall #pame #Gate7 #friends #fisios #utileros

