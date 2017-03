Πριν την έναρξη του αγώνα ο συντονιστης του ποδοσφαιρικού τμηματος του Παναθηναϊκού Δημήτρης Σαραβάκος βραβεύτηκε από την Παναχαική Συμμαχία για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos) on Mar 23, 2017 at 10:31am PDT