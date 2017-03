Ξενέρωσε με την... Μπαρτσελόνα ο γιουβεντίνος Τζέιμς

Η τρέλα του Μάικ Τζέιμς με τη Γιουβέντους δεν έχουμε μάθει από πού ακριβώς έχει προκύψει. Δεδομένου ότι έχει γεννηθεί στο... μπασκετικό Πόρτλαντ του Γουόλτον, του Ντρέξλερ και του Πόρτερ ο Αμερικάνος γκαρντ του Παναθηναϊκού, μοιάζει παράδοξο το γεγονός είναι τόσο φανατικός οπαδός των "μπιανκονέρι". Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που σχολιάζει τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, όπως η κλήρωση των προημιτελικών του Champions League.

Ο Τζέιμς προτιμούσε τη Μονακό ή τη Λέστερ ως αντίπαλο της "βέκια σινιόρα", έπεσε όμως η Μπαρτσελόνα. Το χειρότερο σενάριο δηλαδή για τον 26χρονο γκαρντ!

I don't want to play Barcelona. Would have rather played Monaco or Leicester city. But let's get ready