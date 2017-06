Νοσταλγικό ποστάρισμα Σισέ για τον Παναθηναϊκό!

Σαν να μην πέρασε μια μέρα... Ο Τζιμπρίλ Σισέ έχει φορέσει τη φανέλα έξι διαφορετικών ομάδων από τότε που πήρε την απόφαση να αφήσει την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2011 (μετά από δύο χρόνια παρουσίας σε αυτό) ωστόσο φαίνεται πως το αίμα που κυλάει πλέον στις φλέβες του είναι... πράσινο!

Απόδειξη τα ποσταρίσματά του συχνά-πυκνά που αφορούν το παρελθόν του στο "τριφύλλι", με τον 35χρονο Γάλλο παλαίμαχο φορ να ανεβάζει μάλιστα πριν λίγη ώρα μία φωτογραφία άκρως συλλεκτική που μόνο ευχάριστες θύμησες μπορεί να φέρει στους φίλους της πρώην ομάδα τους.

Πρόκειται για μία φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του από τους διοικούντες τον Παναθηναϊκό όπου εικονίζεται δίπλα στον τότε πρόεδρο της ΠΑΕ, Νικόλα Πατέρα, με τον Σισέ να τη συνοδεύει με το εξής σχόλιο: "Ήδη οκτώ χρόνια από εκείνη την ημέρα".

Already 8 years since that day. #gate13 #panathinaikos #truelove #takemeback A post shared by Cisse Djibril (@djibrilcisse1981) on Jun 26, 2017 at 1:08am PDT

Ο Σισέ έβαλε μάλιστα τις λέξεις "Θύρα 13", "Παναθηναϊκός", "αληθινή αγάπη" και "πάρτε με πίσω" στα hashtags που χρησιμοποίησε ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε κάνει και άλλο ποστάρισμα πράσινης απόχρωσης αφού είχε παρουσιάσει τατουάζ του με το "τριφύλλι" στο πόδι.

.#thedouble #gate13 #unlionnemeurtjamais #panatha #truelove #panathinaikos @ptsironis13 @panathinaikos_1908 A post shared by Cisse Djibril (@djibrilcisse1981) on Jun 25, 2017 at 9:16am PDT

Photo Credits: Eurokinissi