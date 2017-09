Ο Γιαννακόπουλος ρωτάει "ποιος, γιατί και τι...", περιμένοντας τώρα απαντήσεις

Κ.Αλαφουζο, ειμαι απο τους λιγους που πιστευουν οτι πολεμησατε για το καλο του Παναθηναικου με ολες σας τις δυναμεις σε δυσκολες για την συλλογο στιγμες και δεν θα το ξεχασω ποτε αυτο ...ομως οφειλετε να ενημερωσετε τον κοσμο για καποια πραγματα: α) ποιος και πως εκτοξευσε το χρεος στα δυσθεωρατα υψη που ειναι σημερα β) ποιοι σας πολεμησαν εκ των εσω γ) γιατι δεν βρηκε ανταποκριση η προταση μου σε εσας δ) τι μελλει γεννεσθαι με τον μεγαλυτερο συλλογο της Ελλαδος ;

