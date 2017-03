Ο Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε ατάκες από τον... Σημαδεμένο

Ιδιαίτερα κινητικός ήταν στο instagram το πρωί της Τρίτης (7/3) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μία ημέρα μετά τα όσα έγιναν στο θέμα Αλεσάντρο Τζεντίλε που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, ο ισχυρός άνδρας της "πράσινης" ΚΑΕ έκανε δύο ποσταρίσματα με νόημα, στα οποία χρησιμοποίησε ατάκες από την γνωστή ταινία "Ο Σημαδεμένος" με τον Αλ Πατσίνο.

"Χρειάζεστε ανθρώπους σαν και μένα, για να τους δείχνετε με το γ@@@@@ δάχτυλό σας και να λέτε: "Αυτός είναι ο κακός τύπος", γράφει η πρώτη φωτογραφία, ενώ στην δεύτερη φαίνεται το μήνυμα "Ο κόσμος είναι δικός σου".