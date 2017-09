H ανάρτηση του Δημήτρη είχε "λύκο", ηγέτη και... παγωτά!

Τα social media και δη το Instagram αποτελούν εδώ και πολύ καιρό τόπο και… τρόπο έκφρασης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Για να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, για να στείλει "μηνύματα" (προς πάσα κατεύθυνση), για να επικοινωνήσει (με το δικό του στιλ), με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ενίοτε και για να βγάλει και το όποιο "παράπονό" του.

Ορισμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως και να μην… ικανοποιήθηκαν απ' όσα ανακοίνωσε ο διοικητικός ηγέτης της "πράσινης" ΚΑΕ για το πρότζεκτ του PAO Foundation και να ανέμεναν… κάτι πολύ πιο «"δυναμικό" επικοινωνιακά.

Από την πλευρά του πάντως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αφενός δεν έχει την παραμικρή διάθεση να "κοροϊδέψει" και να τάξει… λαγούς με πετραχήλια κι αφετέρου γνωρίζοντας πως υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν πρώτα, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις του και να μην δημιουργεί "τρελές" προσδοκίες και μακριά απ' το ακριβές σχέδιο που σκοπεύει να παρουσιάσει μέσα στον Οκτώβριο.

Βλέποντας λοιπόν πως υπήρχαν (μεταξύ άλλων) κι αρκετά επικριτικά σχόλια και "δυσπιστία" από κάποιους στα social media για το πλάνο του Foundation, ο Γιαννακόπουλος ανέβασε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/9) μία φωτογραφία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο απ' το συγκλονιστικό "Ο λύκος της Γουόλ Στριτ" μαζί με ένα μήνυμα γραμμένο στα αγγλικά. "If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice-cream" (μετ. "αν θέλεις να τους κάνεις όλους χαρούμενους, μην γίνεσαι ηγέτης, πούλα παγωτά…").

Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:

A post shared by dimitris giannakopoulos (@dpg7000) on Sep 14, 2017 at 2:22am PDT

ΓΟΥΛ