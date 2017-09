16 Υποψηφιότητες Emmy για τη σειρά Fargo - πάνω από 60 υποψηφιότητες συνολικά για τις σειρές στην COSMOTE TV

Τις περισσότερες υποψηφιότητες κέρδισε η 3 σεζόν του Fargo, που προβάλλεται αποκλειστικά στο COSMΟΤΕ CINEMA 4HD, διεκδικώντας συνολικά 16 βραβεία, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Μίνι Σειράς, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, Α’ και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τους Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Ντέιβιντ Θιούλις αντίστοιχα, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Κάρι Κουν κα.

Τέσσερις υποψηφιότητες κέρδισε το πολυβραβευμένο House Of Cards που διεκδικεί, μεταξύ άλλων, βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ για ακόμα μία χρονιά οι Κέβιν Σπέισι και Ρόμπιν Ράιτ είναι υποψήφιοι στην κατηγορία Α’ Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα. Επίσης, ο Μάικλ Κέλι, διεκδικεί βραβείο Emmy, Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Η σειρά Sherlock που προβάλλεται για 4 σεζόν αποκλειστικά από την COSMOTE TV, διεκδικεί 2 βραβεία. Το Emmy Καλύτερης Τηλεταινίας, αλλά και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Ακόμα, η σειρά Orange Is The New Black, διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία β’ Γυναικείου Ρόλου, για την Ούζο Αντούμπα.

Η σατυρική εκπομπή Last Week Tonight with John Oliver, που την παρακολουθούμε αποκλειστικά στην COSMOTE TV, κέρδισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες για το Καλύτερο Talk Show, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR® που προβλήθηκε αποκλειστικά στην COSMOTE TV, κέρδισε 7 υποψηφιότητες στα φετινά Emmy.

Πολλές υποψηφιότητες κέρδισαν και οι σειρές που προβάλλονται στα κανάλια FOX και FOX Life, όπως το Feud του Ράιαν Μέρφι με 13 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Α’ Γυναικείου Ρόλου για τις Σούζαν Σάραντον και Τζέσικα Λάνγκ, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, το This is Us, που διεκδικεί 8 βραβεία, ενώ το Homeland κέρδισε 4 υποψηφιότητες, με αυτήν στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας να ξεχωρίζει. Το Μodern Family, διεκδικεί για ακόμα μια χρονιά βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς και Ανδρικού Ρόλου, για τον Τάι Μπάρελ.

Η 69η Τελετή Απονομής των βραβείων Emmy, θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου στο Microsoft Theatre στο Λος Άντζελες.