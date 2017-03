Έτσι αποκαλεί το μονοθέσιό του ο Φέτελ

Ο Σεμπαστιάν Φέτελ είναι από τους πιο ταλαντούχους οδηγούς της Formula 1. Ταλαντούχος, αλλά και με ιδιαίτερες συνήθειες, αφού μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί αυτό που κάνει από τη χρονιά που αγωνίζεται (2008) και μετά ο Γερμανός οδηγός.

Τι κάνει; Μα φυσικά "βαφτίζει" τα μονοθέσια που τον... συντροφεύουν κάθε χρόνο, δίνοντάς τους γυναικεία ονόματα. Μπορεί ήδη να βρίσκεται στην τέταρτη διαφορετική εταιρεία (τώρα βρίσκεται στη Ferrari, πέρασε από Red Bull, Toro Rosso και BMW Sauber), αλλά παραμένει πιστός στις παλιές του συνήθειες, δίνοντας και φέτος το όνομα "Τζίνα" για τη Ferrari SF70H.

Η λίστα με τα ονόματα όπως καταλαβαίνετε είναι "πλούσια" με τον 29χρονο να αποδεικνύεται εκτός από εξαιρετικός οδηγός, να είναι... εξοπλισμένος και με πλούσια φαντασία. Δείτε τα ονόματα που έχει δώσει μέχρι τώρα:

Sebastian Vettel's F1 Car Names list updated, with the "newborn" Gina https://t.co/UbOpcZHMjt



Which name is your favorite? pic.twitter.com/3hHLJe2W7J