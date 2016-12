Φέντερερ και Ποντόλσκι αποθεώνουν Ρόσμπεργκ

Δημοφιλία στα ύψη! Ο Νίκο Ρόσμπεργκ είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στον κόσμο της Formula 1 παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Λιούις Χάμιλτον και το πρώτο μεγάλο δώρο που δέχτηκε ο Γερμανός ήταν ένα φιλί στο μάγουλο από τη γυναίκα του Βίβιαν Σίμπολντ και την μητέρα του Σίνα.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτές που "τρελάθηκαν" από την επιτυχία του 31χρονου Γερμανού αλλά και δύο διάσημες αθλητικές φιγούρες από το χώρο του τένις και του ποδοσφαίρου, που θέλησαν να εκφράσουν τη χαρά τους για το επίτευγμα του Ρόσμπεργκ μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

"Τρελή η πρώτη εμπειρία στην F1. Συγχαρητήρια στον παγκόσμιο πρωταθλητή Νίκο Ρόσμπεργκ και στην Mercedes. Μεγάλος σεβασμός σε όλους τους πιλότους", έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο "βασιλιάς" του τένις, Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος έζησε από πολύ κοντά τη μεγάλη μάχη για την πρωτιά μεταξύ Χάμιλτον και Ρόσμπεργκ.

Crazy cool first F1 experience. Congrats to world champ @nico_rosberg and @MercedesAMGF1. Big respect to all the driverspic.twitter.com/jUpTayHlKi