Καταστράφηκε ήδη το πρώτο μονοθέσιο!

Η αυλαία της Formula 1 άνοιξε την Παρασκευή στην Αυστραλία με τις πρώτες δύο περιόδους των ελεύθερων δοκιμών. Στη δεύτερη εξ αυτών συνέβη και το πρώτο τρακάρισμα της σεζόν. Έφερε την... υπογραφή του Τζο Πάλμερ.

Πριν από την τελευταία στροφή της προσπάθειάς του ο Βρετανός πιλότος έχασε τον έλεγχο της Renault, γλίστρησε, βγήκε εκτός πίστας και κατέληξε στα προστατευτικά λάστιχα καταστρέφοντας μέρος του κίτρινου μονοθεσίου.

Το πρώτο πράγμα που ρώτησαν τον Πάλμερ από την ενδοσυνεννόηση ήταν αν είναι καλά. Ο ίδιος απάντησε καταφατικά και ο εσωτερικός διάλογος έπαψε εκεί.

Αν και πέρυσι έτρεξε σε 21 grand prix, ίσως χρειαστεί εξοικείωση με το εξελιγμένο μονοθέσιο.

This wasn't in the opening day script for @RenaultSportF1 and @JolyonPalmer #AusGP #FP2 #F1isBack pic.twitter.com/fq50X3eUAN