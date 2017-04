Μόνο ο Χάμιλτον και ο Σένα

Αμφισβητείται έντονα από τους μυημένους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αν ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο κορυφαίος πιλότος της γενιάς του. Ο πιο πετυχημένος πάντως σίγουρα είναι. Όχι μόνο γιατί έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (2008, 2014, 2015), αλλά γιατί οι επιδόσεις του στην πίστα συγκρίνονται μόνο με θρύλων του σπορ.

Στην απαιτητική μάχη των κατακτήριων δοκιμών του κινέζικου grand prix, που έγιναν το πρωί του Σαββάτου στη Σαγκάη, ο Βρετανός ήρθε πρώτος. Είδηση θα πει κανείς; Ναι. Αν αναλογιστούμε πως ήταν η έκτη σερί pole position (63η στο σύνολο) για τον 32χρονο πιλότο, ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ του Άιρτον Σένα.

6th pole in a row



63rd pole overall @LewisHamilton was super in Shanghai today #ChineseGP pic.twitter.com/8NIu4JgWxB