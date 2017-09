O Ράικονεν έχρισε... πρωταθλητή τον Χάμιλτον και γκρέμισε τα όνειρα του Φέτελ

Απομένουν έξι αγώνες για το φινάλε της σεζόν. Παρόλα αυτά οι 28 βαθμοί που χωρίζουν πλέον τον Λιούις Χάμιλτον από τον Ζεμπάστιαν Φέτελ, μετά τα όσα συνέβησαν στη Σιγκαπούρη, μοιάζουν με διαφορά μη αναστρέψιμη. Ιδίως τώρα που ο Βρετανός πιλότος της Mercedes δεν θα πάρει έξτρα ρίσκα προκειμένου να προφυλαχθεί.

Ο Χάμιλτον τερμάτισε πρώτος στο νυχτερινό grand prix στη Μαρίνα Μπέι γιατί ο Κίμι Ράικονεν έκανε το μεγάλο λάθος. Προτού καν τα μονοθέσια πάρουν την πρώτη στροφή, ο Φινλανδός, που έκανε εξαιρετική εκκίνηση, αποφάσισε να επιτεθεί στον Φερστάπεν και να τον προσπεράσει διακινδυνεύοντας τα πάντα. Ο Ολλανδός δεν άλλαξε γραμμή, ούτε καν άγγιξε το τιμόνι του, ο "Iceman" έπεσε πάνω του και μετά πάνω στον Φέτελ, με αποτέλεσμα και τον θέσει εκτός μάχης από τον πρώτο γύρο. Χαρίζοντας παράλληλα τον Χάμιλτον την πρωτοπορία και τη δυνατότητα να ελέγξει την κατάσταση.

