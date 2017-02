Στην Κίνα ο "μπόμπερ" της Ζάλτσμπουργκ

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ της δεκαετίας που διανύουμε στην Ευρώπη και ίσως λίγο... αδικημένος. Τα 167 γκολ τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια εξάλλου αυτό αποδεικνύουν.

Στα 31 του χρόνια, ο Τζόναθαν Σοριάνο αφήνει την Ζάλτσμπουργκ για να μετακομίσει και αυτός στην Κίνα για λογαριασμό της Beijing Sinobo Guoan!

Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να ξεπεράσει τα 10.000.000€, με τον ίδιο φυσικά να λαμβάνει πλουσιοπάροχες απολαβές.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη ομάδα όπως διαβάσατε στο Contra.gr ενδιαφέρθηκε και για τον Μάρκους Μπεργκ του Παναθηναϊκού!

OFFICIAL: Jonatan #Soriano leaves the Red Bulls after five years and joins the Chinese Super League. Soriano signs with @FCBeijingGuoan. pic.twitter.com/tlrQKFQoJB