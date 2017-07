Ο πρώην "πράσινος" που έκανε προπόνηση με τον Τέρι!

Η 4η Ιουλίου 2017 ήταν μία ιδιαίτερη ημέρα για την Άστον Βίλα καθώς καλωσόρισε επίσημα τον Τζον Τέρι μέτα από 19 ολόκληρα χρόνια παρουσίας του στην Τσέλσι (επί σειρά ετών αρχηγός της) και μάλιστα ο 36χρονος άσος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της νέας του ομάδας στην Πορτογαλία όπου κάνει την προετοιμασία της.

Αναμφίβολα ο "JT" τράβηξε πάνω του τα περισσότερα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων όμως πέρα από αυτόν υπήρχε ένας ακόμα παίκτης που κατάφερε να δει το όνομά του στο φως της δημοσιότητας και ο οποίος μάλιστα την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Αυτός είναι ο Κρις Σάμπα, με τον 33χρονο πρώην άσο των "πρασίνων" (είχε 6 συμμετοχές τη σεζόν 2016-17 στον Παναθηναϊκό, λύθηκε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του στις 20 Ιανουαρίου καθώς είχε ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς) να έχει μείνει για οκτώ ολόκληρους μήνες χωρίς επίσημο παιχνίδι στα πόδια του και να προσπαθεί στα 33 του χρόνια να επιστρέψει στη δράση.

Αυτή τη στιγμή είναι free agent και έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα της Βίλα, με τα αγγλικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι θα προσπαθήσει στο διάστημα που οι "χωριάτες" θα βρίσκονται στην Πορτογαλία να "πείσει" τον Στιβ Μπρους ώστε να του προσφέρει ένα συμβόλαιο συνεργασίας με τον ιστορικό σύλλογο.

Τους τελευταίους μήνες μάλιστα δεν ήταν εντελώς ανενεργός αφού έκανε προπονήσεις με την Κ-23 της Άστον Βίλα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων που παρακολουθούν το ρεπορτάζ της Άστον Βίλα, αυτή η εβδομάδα στο Αλγκάρβε θα είναι καθοριστική για το μέλλον του Σάμπα στην ομάδα.

Το μεγάλο "στοίχημα" φυσικά για τον πρώην "πράσινο" είναι να βρεθεί στα φιλικά προετοιμασίας που θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα ώστε να δείξει στον Στιβ Μπρους ότι αξίζει μία ευκαιρία για να βρεθεί στο ρόστερ των "βυσσινί" τη νέα αγωνιστική σεζόν μετά από μία ομολογουμένως απογοητευτική σεζόν στην καριέρα του με ελάχιστες εμφανίσεις και αρκετά προβλήματα τραυματισμών.

Former Blackburn Rovers and QPR defender Chris Samba has started pre-season training with Aston Villa. pic.twitter.com/HtBTyK5whE