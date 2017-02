Ο Γουόλκοτ ΔΕΝ κάνει για αρχηγός της Άρσεναλ!

Ο Θίο Γουόλκοτ θα θυμάται για αρκετό καιρό το ματς της Άρσεναλ στην έδρα της Σάτον για τους "16" του FA Cup αφού με το γκολ του στο 55' έφτασε τα 100 με τη φανέλα των Λονδρέζων, ωστόσο ο Άγγλος διεθνής φορ είχε καταφέρει να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα πριν καν ξεκινήσει το ματς.

Αιτία μία αμέλειά του: την ώρα που ο διαιτητής έριξε το νόμισμα για να διαλέξουν εστίες οι δύο ομάδες, ο Γουόλκοτ πλησίασε ως αρχηγός εκείνον της Σάτον, όμως την ώρα που έπρεπε να ανταλλάξουν τα λαβαράκια με τα σήματα των δύο ομάδων πήρε εκείνο της Σάτον χωρίς να δώσει τίποτα από την πλευρά του. Αφήνοντας... άγαλμα τον αντίπαλο αρχηγό!

Sutton United v Arsenal… UNDERWAY



COME ON YOU GUNNERS!



Watch LIVE ➡️️ https://t.co/8ngvs5jbvb#SUFCvAFC 0-0 (1) pic.twitter.com/rqjQKMMCcO